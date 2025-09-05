Viernes, 05 de Septiembre 2025

Estas son las tortas ahogadas mejor calificadas en CDMX, según Google

Para todas y todos los amantes de este platillo tradicional mexicano, compartimos los restaurantes y puestos en la CDMX mejor calificados por sus clientes

Por: Fabián Flores

Este tapatío platillo es consumido a lo largo de la República Mexicana, principalmente en el occidente. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Según información del Gobierno de México, la torta ahogada surgió en Guadalajara, Jalisco, hace casi 100 años. La preparación de este platillo consiste en un birote salado untado con frijoles refritos que se rellena de carnitas y se baña en salsa de jitomate.

Este platillo tapatío es consumido a lo largo de la República Mexicana, principalmente en el occidente.

Existen variaciones en el relleno para la torta ahogada, ya que puede contener distintos tipos de proteína:

  • Pollo
  • Res
  • Mariscos
  • Opciones vegetarianas

Jalisco es el estado productor de dos de los principales ingredientes de la torta ahogada. Al año produce más de 300 mil toneladas de cerdo y más de 9 mil toneladas de jitomate.

Las mejores tortas ahogadas en Ciudad de México, según Google

Para todas y todos los amantes de este platillo tradicional mexicano, compartimos una lista de los restaurantes y puestos en la CDMX mejor calificados en Google para degustar de una verdaderamente deliciosa torta ahogada.

Le Lulo's Tortas Ahogadas - 4.8

Medellin y Tlaxcala, Alcaldía Cuauhtémoc. Abierto de martes a domingo, de 11:00 a 18:00 horas.  

Mal de Cruz - 4.8

Puebla 26, La Romita, Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc. Abierto de martes a domingo, de 09:00 a 17:00 horas.

Tortas ahogadas El Chifladero - 4.6

Tulum 312, Territorio Torres, Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan. Abierto de miércoles a viernes, de 13:00 a 18 horas; sábado y domingo, de 12:00 a 18:00 horas.

La Ahogada de Don Fede - 4.6

Bretaña 147 D, Zacahuitzco, Alcaldía Iztapalapa. Abierto de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas.

Biroté Totas Ahogadas - 4.6

Viaducto Tlalpan 18B, Coapa, Alcaldía Tlalpan. Abierto de miércoles a domingo, de 09:00 a 17:00 horas.

Tortas AhogadasMX - 4.4

Francisco Javier Mina 5, Del Carmen, Alcaldía Coyoacán. Abierto de lunes a viernes, de 13:00 a 19:00 horas; sábado y domingo, de 10:00 a 19:00 horas.

