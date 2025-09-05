Según información del Gobierno de México, la torta ahogada surgió en Guadalajara, Jalisco, hace casi 100 años . La preparación de este platillo consiste en un birote salado untado con frijoles refritos que se rellena de carnitas y se baña en salsa de jitomate.

Este platillo tapatío es consumido a lo largo de la República Mexicana, principalmente en el occidente.

Existen variaciones en el relleno para la torta ahogada, ya que puede contener distintos tipos de proteína:

Pollo

Res

Mariscos

Opciones vegetarianas

Jalisco es el estado productor de dos de los principales ingredientes de la torta ahogada. Al año produce más de 300 mil toneladas de cerdo y más de 9 mil toneladas de jitomate.

Las mejores tortas ahogadas en Ciudad de México, según Google

Para todas y todos los amantes de este platillo tradicional mexicano, compartimos una lista de los restaurantes y puestos en la CDMX mejor calificados en Google para degustar de una verdaderamente deliciosa torta ahogada.

Le Lulo's Tortas Ahogadas - 4.8

Medellin y Tlaxcala, Alcaldía Cuauhtémoc. Abierto de martes a domingo, de 11:00 a 18:00 horas .

Mal de Cruz - 4.8

Puebla 26, La Romita, Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc. Abierto de martes a domingo, de 09:00 a 17:00 horas .

Tortas ahogadas El Chifladero - 4.6

Tulum 312, Territorio Torres, Héroes de Padierna, Alcaldía Tlalpan. Abierto de miércoles a viernes, de 13:00 a 18 horas; sábado y domingo, de 12:00 a 18:00 horas.

La Ahogada de Don Fede - 4.6

Bretaña 147 D, Zacahuitzco, Alcaldía Iztapalapa. Abierto de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas .

Biroté Totas Ahogadas - 4.6

Viaducto Tlalpan 18B, Coapa, Alcaldía Tlalpan. Abierto de miércoles a domingo, de 09:00 a 17:00 horas .

Tortas AhogadasMX - 4.4

Francisco Javier Mina 5, Del Carmen, Alcaldía Coyoacán. Abierto de lunes a viernes, de 13:00 a 19:00 horas; sábado y domingo, de 10:00 a 19:00 horas.

