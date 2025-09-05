Sheinbaum declara que Kenia López Rabadán "ya anda 'futureando'"

El martes 2 de septiembre, Kenia López Rabadán, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), fue instituida como la nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara baja.

Este cambio se realiza en el marco de la entrada de las y los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y luego de una serie de debates en los últimos días, cuando Ricardo Monreal anunció que no se había alcanzado un consenso en la designación, pese a que previamente se había acordado que el segundo año de la Legislatura estaría encabezado por la oposición.

El miércoles durante "La Mañanera", la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada por la llegada de López Rabadán a la presidencia de la Cámara baja, pues la oposición " repite y no se cansa de decir que vivimos en una dictadura ".

" Hay una regla, [...] establecida; en el Senado es distinto, pero en el caso de la Cámara de Diputados va turnándose: un año le toca al partido mayoritario, luego al que sigue y así. El siguiente año creo que le tocará al Partido Verde. Se respetó la regla, está muy bien ", declaró la Mandataria.

Este viernes, desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum reaccionó entre risas a las aspiraciones presidenciales de López Rabadán: declaró que a la panista le falta un año de cumplir como presidenta de San Lázaro, y "cinco largos años" para el 2030 .

" Apenas va a ser presidenta de la Cámara y ya anda ‘futureando’. Llama la atención ", expresó.

" Todos tienen derecho a tener aspiraciones [...] Y después el pueblo decide ", expresó la titular del Ejecutivo federal.

