Línea 4 del Tren Ligero queda inaugurada oficialmente

A las 09:30 de la mañana en punto, comenzó el acto protocolario con el cual fue inaugurada oficialmente la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco.

"Hoy es un día histórico para Tlajomulco y todo Jalisco. Y es que hace 30 años algunos gobiernos, irresponsablemente, permitieron que se desarrollara una gran cantidad de vivienda. Pero no fueron conscientes de traer los servicios para toda esa gente que venía a vivir al municipio de Tlajomulco. Poco a poco, cuando llegaron gobiernos responsables, empezaron a traer escuelas, centros de salud, a traer transporte público y los servicios que necesitaba este gran municipio, que por cierto, es el de mayor crecimiento en los municipios que tenemos en Jalisco en los últimos 30 años ", destacó el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, durante la inauguración.

"El transporte público quiero que sea mi principal legado durante mi gobierno. Tenemos que seguir conectando el Área Metropolitana de Guadalajara y darle dignidad al transporte público", añadió el mandatario.

En su mensaje, Lemus agradeció a todas las personas que hicieron posible la Línea 4 del Tren Ligero. EL INFORMADOR/A. Navarro

Recordó que se pretende que en mayo próximo ya esté operando la nueva línea de transporte público que unirá al Aeropuerto Internacional de Guadalajara con la Zona Metropolitana.

"Inmediatamente después de que inicie sus funciones el nuevo sistema de transporte público que va a unir el Aeropuerto con Guadalajara, vamos también a empezar a trabajar en la nueva línea de transporte del área metropolitana, que ya se las estaré anunciando un poco más adelante" , anunció Lemus Navarro sin dar más detalles sobre la noticia.

En su mensaje, agradeció a todas las personas que hicieron posible el proyecto, desde los políticos que lo pensaron hace 15 años, hasta el Gobierno federal, que aportó parte del recurso, y al consorcio Mota Engil, que apostó por su construcción.

"Hoy, para los que no lo sepan, con la implementación de la Línea 4 nos convertimos en la cuarta ciudad con mayor longitud de tren en Latinoamérica; rebasamos a ciudades como Buenos Aires, como Caracas, como Río (de Janeiro)", destacó por su parte Amilcar López, director del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

Recordó que en 2018 la ciudad solo contaba con 40 kilómetros de transporte masivo, pues solo existían las Líneas 1 y 2 y el Macrobús.

"Hoy, con la Línea 4, triplicamos la red de transporte público, pasando a los 126 kilómetros. Y en este primer año de administración, solo en el primer año, gracias al liderazgo de nuestro Gobernador, crecimos 20%, es decir, vamos en un crecimiento exponencial que ninguna otra ciudad del país lo ha logrado tener todavía" , afirmó Amilcar López.

Añadió que, gracias a la Línea 4, ahora Siteur ahora tendrá una participación activa en uno de cada tres viajes que se realizan en el Área Metropolitana de Guadalajara. "Nos convertimos en uno de los operadores públicos más importantes del país, y eso es gracias al respaldo que el señor Gobernador nos ha dado y que, obviamente, la familia Siteur que siempre se compromete a vigilar, a coordinar y a esforzarse para siempre estar respondiendo a este apoyo", afirmó el titular de este sistema.

Quirino agradece al Gobierno estatal

Por su parte, el alcalde Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, agradeció al Gobernador Pablo Lemus por su apoyo y compromiso con la comunidad del municipio, especialmente por la entrega de esta nueva línea del Tren Ligero, que conectará la región con la ciudad y beneficiará a la comunidad universitaria del CUTlajomulco.

"Puedo decir que también es un símbolo de que los sueños se pueden cumplir, un símbolo de que un pueblo unido siempre va a lograr sus objetivos. Hace 14 años inició este anhelo que hoy vemos capitalizado con mucho orgullo. Y decirles que aquí Tlajomulco está listo para seguir trabajando en equipo, para darle con todo, para que nuestra ciudad se siga transformando" , dijo el alcalde.

Gerardo Quirino Velázquez agradeció al Gobernador Pablo Lemus por su apoyo y compromiso con la comunidad de Tlajomulco. EL INFORMADOR/A. Navarro

"Gobernador, de todo corazón, a nombre de Tlajomulco, gracias por cumplir tu palabra, 15 de diciembre, arranca nuestra velada línea 4 de Tren Ligero, muchas, muchas gracias", finalizó Quirino Velázquez.

De Tlaquepaque a Tlajomulco en 35 minutos

Su primera estación es la denominada Las Juntas, ubicada en la colonia que lleva el mismo nombre, un punto clave de interconexión con el sistema Peribús, que a su vez conectará los traslados con el Tren Ligero, permitiendo así acceder a las tres líneas previas. Entre las estaciones, destacan puntos estratégicos como Concepción del Valle, Lomas del Sur y la terminal en Tlajomulco Centro.

Se espera que en pocos meses pueda conectar directamente con el Macrobús en la Calzada. Mientras tanto lo estará haciendo también con rutas alimentadoras.

Utilizando parte del derecho de vía ferroviario existente, la L4 se extiende a lo largo de 21 kilómetros, con el compromiso de convertirse en un servicio de transporte masivo que busca mejorar la movilidad de los municipios por donde corre su tramo, dándoles más conectividad con el Área Metropolitana de Guadalajara.

Se espera que, una vez en plena operación, la L4 movilice entre 106 mil y 116 mil pasajeros diariamente. EL INFORMADOR/A. Navarro

La obra civil de este nuevo sistema de transporte inició formalmente en mayo de 2022, ejecutada por el Consorcio del Tren Ligero y Mota-Engil, con una inversión prevista de 9 mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de financiamiento mixto (federal, estatal y capital privado).

La Línea 4 del Tren Ligero se constituye como un sistema de doble vía férrea electrificada y totalmente superficial, que recorrerá desde Las Juntas, en Tlaquepaque, hasta Tlajomulco Centro, en un tiempo de 35 minutos, con unidades que alcanzarán una velocidad máxima de 80 km/h.

Se espera que, una vez en plena operación, la L4 movilice entre 106 mil y 116 mil pasajeros diariamente, impactando positivamente a miles de residentes que actualmente dependen de la carretera o transporte colectivo menos eficiente.

Alimentadoras de la Línea 4 del Tren Ligero

A01: Origen: Tlajomulco Centro, destino: Plaza Principal

Origen: Tlajomulco Centro, destino: Plaza Principal A02: Origen: Tlajomulco Centro, destino: Fracc. Renaceres

Origen: Tlajomulco Centro, destino: Fracc. Renaceres A03: Origen: Concepción del Valle, destino: Chulavista

Origen: Concepción del Valle, destino: Chulavista A04: Origen: Real del Valle, destino: Arvento

Origen: Real del Valle, destino: Arvento A05: Origen: Jalisco 200 Años, destino: Dos Templos (Centro)

