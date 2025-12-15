SICyT y PROJAL firman convenio para fortalecer el desarrollo tecnológico y empresarial

Con el objetivo de impulsar el progreso productivo, científico, tecnológico y de innovación en la entidad, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) y la Promotora del Financiamiento para el Desarrollo de Jalisco (PROJAL), sectorizada a la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), firmaron un convenio de colaboración.

El acuerdo busca apoyar al talento jalisciense

El acuerdo busca garantizar que el talento jalisciense —estudiantes, investigadores y micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs)— cuente con las herramientas y el capital necesarios para impulsar sus proyectos, mediante alternativas de financiamiento adaptadas a las necesidades de los emprendedores.

“Esto que estamos viendo hoy es un parteaguas para los emprendedores. Este apoyo no se queda únicamente en el recurso económico, sino que también incluye capacitación”, señaló Horacio Fernández Castillo, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología.

El acuerdo busca garantizar que el talento jalisciense —estudiantes, investigadores y micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs)— cuente con las herramientas y el capital necesarios para impulsar sus proyectos. EL INFORMADOR / J. VELAZCO

Como parte del convenio, se contemplan programas dirigidos a emprendimientos tecnológicos, proyectos con propiedad intelectual, manufactura avanzada, economía digital y sectores emergentes. Asimismo, se impulsarán iniciativas de alto impacto en áreas como inteligencia artificial, automatización, energías limpias, biotecnología, tecnologías de la salud, agrotecnología y ciberseguridad.

Por su parte, Nora Martín Galindo, directora general de Innovación, Desarrollo Empresarial y Social, destacó que la SICyT fortalecerá plataformas como la Red de Centros de Innovación y Emprendimiento (REDi), además de conectar universidades, centros de investigación y empresas para facilitar portafolios tecnológicos con potencial de financiamiento.

PROJAL, en tanto, promoverá el acceso al financiamiento a través de intermediarios autorizados, desarrollará productos especializados para sectores estratégicos y dará prioridad a las regiones con menor acceso al crédito.

El financiamiento permitirá a los negocios contar con capital de trabajo

“El acceso al financiamiento permitirá a los negocios contar con capital de trabajo; buscamos impulsar créditos productivos. Aquí comienza una complementariedad entre los programas públicos y el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas”, afirmó Cindy Blanco Ochoa, secretaria de Desarrollo Económico.

Te puede interesar: UdeG prioriza Centros Universitarios y Hospitales Civiles en presupuesto 2026

Ambas instituciones también desarrollarán proyectos de coinversión, esquemas de garantías para startups, mecanismos de financiamiento basados en evidencia y métricas de impacto que permitan medir la creación de empresas, la generación de empleo y la reducción de brechas regionales.

De acuerdo a la UNESCO, “México invierte menos del 0.3 por ciento del PIB en investigación y desarrollo, muy por debajo del promedio de la OCDE. Sin embargo, el problema no es cuánto se investiga, sino cómo se financia la transición del conocimiento al mercado”, señaló Ian Paul Otero, presidente del Comité Técnico de PROJAL. “Las startups tecnológicas, los proyectos de base científica y la innovación universitaria no se escalan con crédito tradicional, sino con capital de riesgo, garantías inteligentes y esquemas de coinversión”, agregó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS