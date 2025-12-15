Karla Planter destaca ampliación del transporte público en beneficio de los estudiantes

Gracias a que se amplía la oferta de movilidad en beneficio de las y los estudiantes, así como de las y los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, la rectora general, Karla Planter Pérez, destacó los proyectos de transporte público que el Gobierno del Estado ha impulsado a lo largo del 2025.

Resaltó el arranque de operaciones de la Línea 4 del Tren Ligero, pues tendrá una estación en el Centro Universitario de Tlajomulco, y las nuevas unidades de transporte público, operadas por el Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para estudiantes de los Centros Universitarios de Tonalá, de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Costa (CUCosta) y próximamente de la región Ciénega.

En una primera instancia se entregaron 100 unidades que aumentarán la cobertura del servicio, se reducirá significativamente la frecuencia de paso y se incrementará hasta en un 300 por ciento la capacidad de movilidad , aseguró durante la entrega de los camiones eléctricos, en septiembre pasado, el director general de SITEUR, Amílcar López Zepeda.

La rectora reconoció que se han hecho "avances" a lo largo del año en movilidad y agradeció el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado. Afirmó que las autoridades estatales se comprometieron a fortalecer las rutas alimentadoras para conectar a estos sistemas de movilidad.

"También existe por parte de Sitren (Sistema Integral de Tren Ligero) y de la Secretaría de Transporte el compromiso de ver el tema de las rutas alimentadoras, que eso es un tema también importantísimo. No es sólo las líneas que llegan directo, o sea, no es sólo la Línea 4 y otras líneas, sino las que alimentan. Hay también el compromiso de hacer esa revisión para que lleguen mejor nuestras alumnas, nuestros alumnos, los trabajadores a nuestros distintos centros universitarios".

Asimismo, Planter Pérez anotó que existe una ruta especial de transporte público que sale de la Nueva Central Camionera, en Tlaquepaque, con dirección al Centro Universitario de Tonalá.

"También estarían revisando (las autoridades estatales) que hubiera mayor frecuencia de otros de los puntos que llegan a CUTonalá. CUCBA ya saben cómo están y estamos también trabajando para el Centro Universitario de (Puerto) Vallarta", puntualizó.

