Projal coloca 95 millones de pesos en financiamiento a Pymes

La Promotora del Financiamiento para el Desarrollo de Jalisco (Projal) cuenta con recursos por más de 530 millones de pesos para apoyar a las micro y pequeñas empresas.

El presidente de Projal, Ian Paul Otero, detalló que el organismo cuenta con un activo circulante por 430 millones de pesos de recursos propios y 100 millones de pesos que este año aportó el Gobierno del Estado.

El organismo que sustituyó al Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal) colocará al cierre de este año recursos por 95 millones de pesos de manera directa y por medio de intermediarios financieros.

Detalló que a los intermediarios financieros les ofrecen tasas competitivas con la intención que estos a su vez tengan un impacto al menos de tres a uno.

El presidente de Projal dijo que hay municipios que cuentan con menos del 40% de cobertura en financiamiento por lo que Projal busca llegar con financiamiento hacia donde nadie más llega, donde no llegan los bancos, los intermediarios financieros no bancarios, las cajas populares y uniones de crédito entre otros.

"Para ese tipo de regiones estamos habilitando financiamiento directo como puede ser en Tototlán, Teocaltiche", entre otros municipios.

