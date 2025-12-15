¿Cuáles son las rutas alimentadoras y estaciones de la Línea 4 del Tren Ligero?

Este lunes 15 de diciembre será inaugurada la Línea 4 del Tren Ligero, un ambicioso proyecto de infraestructura que pretende mejorar la movilidad en el sur del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Para dicho propósito, además de la operación de trenes, también se pondrán en marcha cinco rutas alimentadoras que pretenden complementar el servicio.

Tras más de tres años de construcción, la Línea 4 comenzará con obras aún pendientes, pero que no afectan su funcionamiento en esta primera etapa.

El trayecto, de cerca de 21 kilómetros, atraviesa el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y el sur de Guadalajara. Destaca que la obra concluye gracias a la coordinación y el esfuerzo de los tres niveles de gobierno.

Se presume que este nuevo transporte, que será el primero en México en incorporarse al derecho de la vía del tren de carga, ayudará a reducir tiempos de traslado, generando nuevas dinámicas económicas y ofreciendo una alternativa al congestionamiento vial que por años ha afectado esta zona.

¿Qué rutas alimentadoras complementarán la Línea 4 del Tren Ligero?

Se estima que desde su semana inaugural, 106 mil usuarios utilicen diariamente la Línea 4, al considerar también las cinco rutas alimentadoras que conectarán estaciones con colonias de Tlajomulco y el Centro de Guadalajara:

Alimentadora A01: su punto de partida será el Centro de Tlajomulco y conectará con la plaza principal del municipio.

Alimentadora A02: saldrá también de Tlajomulco Centro y se dirigirá al fraccionamiento Renaceres, el cual está a una distancia más lejana de la Línea 4.

Alimentadora A03: irá de la estación Concepción del Valle hacia la zona de Chulavista, una de las más pobladas.

Alimentadora A04: partirá de la estación Real del Valle, ubicada sobre la avenida Adolf Horn, con rumbo a la zona de Arvento.

Alimentadora A05: su origen será la estación Jalisco 200 Años y se dirigirá a los Dos Templos, en la zona Centro de Guadalajara.

Dichas rutas alimentadoras permitirán que haya un costo de descuento del 50% en caso de que se haga el trasbordo con la Línea 4 del Tren.

Cabe decir que la Línea 4 también conectará con otros sistemas de transporte masivo de la ciudad: Mi Macro Periférico, desde su inauguración, y próximamente con Mi Macro Calzada.

Además, en esta primera etapa, el tren estará operando con ocho estaciones: Tlajomulco Centro, CUTLAJO, Lomas del Sur, El Cuervo, Concepción del Valle, Real del Valle, Jalisco 200 Años y Las Juntas.

