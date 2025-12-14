Con la emisión de un acuerdo para establecer una prórroga para las y los propietarios de vehículos cuyas placas están sujetas a sustitución, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco definió un nuevo calendario para realizar el procedimiento en 2026.

De acuerdo con la dependencia, esta medida responde a la alta demanda que ha registrado el trámite de sustitución gratuita de láminas durante el último bimestre de 2025, atribuida principalmente a contribuyentes rezagados.

Según testimonios, los propietarios de vehículos cuyas placas terminan en 9 y 0 han tenido mayores dificultades para agendar una cita, debido a que un gran número de personas no realizó el trámite cuando le correspondía, conforme al primer calendario establecido.

Calendario para la sustitución de placas en Jalisco 2026

Las autoridades informaron que la prórroga tendrá vigencia del 2 de enero al 31 de marzo de 2026 y se aplicará de acuerdo con el siguiente calendario:

Enero: terminaciones 1, 2, 3 y 4

Febrero: terminaciones 4, 5, 6 y 7

Marzo: terminaciones 7, 8, 9 y 0

¿A quiénes aplica la prórroga para la sustitución gratuita de placas?

El Gobierno de Jalisco mantiene vigente el programa “Paquetazo 3x1”, un esquema que permite acceder al canje gratuito de placas y a la verificación vehicular únicamente con el pago del refrendo.

En este sentido, la prórroga aplica únicamente para quienes hayan cubierto el pago del refrendo vehicular 2025 y cuenten con un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular; es decir, que no requieran realizar ninguna actualización de datos, como cambio de propietario u otro trámite que implique la modificación del registro.

La prórroga aplica únicamente para quienes hayan cubierto el pago del refrendo vehicular 2025. ESPECIAL/Gobierno de Jalisco

No obstante, quienes cumplan desde ahora con todos los requisitos, incluido el comprobante de verificación 2025 (aprobado o no aprobado), podrán agendar su cita para cualquier día y acudir a la oficina recaudadora de su elección a partir de enero de 2026.

Cabe señalar que todas las recaudadoras estatales permanecerán cerradas a partir del 27 de diciembre y reanudarán operaciones el 2 de enero, debido a la carga de información correspondiente a la nueva Ley de Ingresos 2026. Por ello, el último día para realizar el canje de placas en 2025 será el 26 de diciembre.

Requisitos para la sustitución de placas en Jalisco

Además de estar al corriente en el pago del refrendo vehicular, las y los propietarios deberán agendar una cita en el sitio https://agendador-shp.jalisco.gob.mx/ en el mes que les corresponda y acudir a cualquiera de las 135 recaudadoras estatales.

En la oficina deberán entregar el juego de placas anterior, presentar identificación oficial vigente en original y copia, así como el documento que acredite la propiedad del vehículo —factura, sentencia judicial o cesión de derechos— también en original y copia.

No te pierdas: Cierres viales en Guadalajara y Zapopan este domingo por carreras

Asimismo, deberán presentar un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días y el comprobante de verificación vehicular.

¿Cuántas placas se han sustituido en Jalisco en 2025?

El trámite gratuito registra más de 940 mil sustituciones de placas de febrero a la fecha. Los meses de octubre y noviembre fueron los de mayor afluencia, con 127 mil 374 y 152 mil 184 sustituciones, respectivamente.

En los primeros nueve días de diciembre se realizaron 66 mil sustituciones de placas en las 135 oficinas recaudadoras del estado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

