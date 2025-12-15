La Línea 4 del Tren Ligero inicia operaciones el día de hoy y además de la operación de los trenes, se pondrán en marcha cinco rutas alimentadoras con las cuales se va a complementar el servicio del tren a diversos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

El proyecto requirió una inversión de nueve mil 500 millones de pesos, aportados por el Gobierno de Jalisco, el Gobierno federal y la iniciativa privada mediante un esquema de Asociación Público-Privada, ejecutado por el consorcio Tren Ligero Línea 4 y Mota-Engil. El trazo comparte vías con el tren de carga.

Se prevé que beneficie a 106 mil usuarios diarios , al considerar también cinco rutas alimentadoras que conectarán estaciones con colonias de Tlajomulco y el Centro de Guadalajara.

¿Cuándo cambiará el horario de la Línea 4?

El sistema operará inicialmente con un solo vagón por tren y contará con 12 unidades, de las cuales nueve estarán en servicio cotidiano. Cada tren tendrá capacidad para 300 pasajeros y una frecuencia aproximada de nueve minutos .

Persisten obras pendientes en el corredor; sin embargo, no afectan la operación inicial.

Del 15 al 31 de diciembre, el servicio será gratuito. El horario de operación será de 06:00 a 21:00 horas y, a partir del 1 de enero, de 04:30 a 22:30 horas .

El proyecto de movilidad del Sur de la ciudad

La Línea 4 del Tren Ligero es considerada como uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos en el Área Metropolitana de Guadalajara, ya que busca transformar la movilidad en la zona Sur de la metrópoli y que permitirá conectar a los municipios de Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.

Amílcar López, director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), prevé que el sistema de transporte masivo ayude a disminuir el congestionamiento vial en las principales avenidas del Sur de la metrópoli.

“Prevemos que vamos desahogar parte de López Mateos y parte de 8 de Julio y en menor medida Adolf Horn”, dijo.

El proyecto de la Línea 4 es una de las estrategias de intervención en la zona Sur de la ciudad, ya que se han implementado obras en distintas vías.

Por ejemplo, un proyecto ya en marcha es la construcción del sistema BRT de electromovilidad que circulará en la Carretera a Chapala, esto en el tramo que va del Aeropuerto Internacional de Guadalajara hacia el Periférico Sur. La obra comenzó con la rehabilitación de la Carretera a Chapala y la construcción de las estaciones del sistema de transporte con el fin de que esté listo antes de la Copa del Mundo. Para el año 2026 se proyecta terminar el tramo Periférico-Guadalajara Centro.

“Ya nos confirmaron que nuestras primeras unidades nos llegan prácticamente a finales de febrero”, dijo Amílcar López.

Las estaciones ya están avanzadas en su construcción y el túnel de acceso que conecte con el Periférico para que haya conexión entre dicho sistema de transporte con el Peribús.

