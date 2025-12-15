Así se ve la nueva Línea 4 del Tren Ligero (FOTOS)

La mañana de este lunes 15 de diciembre, autoridades estatales y municipales realizaron la apertura de la nueva Línea 4 del Tren Ligero, por lo que desde las 13:00 horas, cientos de usuarios ya probaron las unidades.

El acto inaugural, encabezado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se llevó a cabo tras tres años de trabajados, marcando una nueva etapa para el transporte público.

Pese a que todavía quedan obras por concluir en torno a esta nueva ruta, con la Línea 4 se pretende mejorar la accesibilidad de los habitantes del municipio de Tlajomulco de Zúñiga al resto del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Para este propósito, también se implementaron cinco rutas alimentadoras.

"Hoy es un día histórico para Tlajomulco y todo Jalisco. Y es que hace 30 años algunos gobiernos, irresponsablemente, permitieron que se desarrollara una gran cantidad de vivienda. Pero no fueron conscientes de traer los servicios para toda esa gente que venía a vivir al municipio de Tlajomulco. Poco a poco, cuando llegaron gobiernos responsables, empezaron a traer escuelas, centros de salud, a traer transporte público y los servicios que necesitaba este gran municipio, que por cierto, es el de mayor crecimiento en los municipios que tenemos en Jalisco en los últimos 30 años", destacó el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, durante el evento.

"El transporte público quiero que sea mi principal legado durante mi gobierno. Tenemos que seguir conectando el Área Metropolitana de Guadalajara y darle dignidad al transporte público" , añadió el mandatario.

Por su parte, el alcalde Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, agradeció al Gobernador Pablo Lemus por su apoyo y compromiso con la comunidad del municipio.

"Puedo decir que también es un símbolo de que los sueños se pueden cumplir, un símbolo de que un pueblo unido siempre va a lograr sus objetivos. Hace 14 años inició este anhelo que hoy vemos capitalizado con mucho orgullo. Y decirles que aquí Tlajomulco está listo para seguir trabajando en equipo, para darle con todo, para que nuestra ciudad se siga transformando" , dijo el alcalde.

El trayecto, de cerca de 21 kilómetros, atraviesa el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y el sur de Guadalajara. Destaca que la obra concluye gracias a la coordinación y el esfuerzo de los tres niveles de gobierno.

Cabe decir que la Línea 4 arranca con viajes gratuitos durante sus primeros días de operación, con el fin de que las y los usuarios se familiaricen con el recorrido, los accesos y los tiempos de traslado.

MB

