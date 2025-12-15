La Línea 4 del Tren Ligero arranca sus operaciones este lunes 15 de diciembre a las 13:00 horas . Su construcción tomó tres años, aunque todavía hay algunos pendientes, pero todo está listo para su arranque.

Será Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, quien inaugurará la Línea 4. La obra que unirá al sur del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y que tiene un recorrido de 21 kilómetros, a través de los cuales conectará al centro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga con los límites entre San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara.

De acuerdo con Amílcar López, director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, el principal beneficio será el ahorro de tiempo para los usuarios . El traslado desde Tlajomulco Centro hasta la colonia Las Juntas representará hasta 60% menos tiempo frente a otras opciones de transporte. “Vas a llegar en 30 minutos, a la altura de la estación Jalisco 200 Años, y a Las Juntas en 38 minutos”, explicó.

¿Cuánto tardarán en pasar los trenes?

La Línea 4 del Tren Ligero es considerada como uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos en la AMG, ya que busca transformar la movilidad en la zona Sur de la metrópoli y que permitirá conectar a los municipios de Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.

La línea 4 contará inicialmente con ocho trenes cada nueve minutos, con posibilidad de reducir la frecuencia a siete minutos . Por ser a nivel de calle, se supervisarán cinco cruces manualmente, que luego contarán con barreras automáticas.

Se prevé que beneficie a 106 mil usuarios diarios, al considerar también cinco rutas alimentadoras que conectarán estaciones con colonias de Tlajomulco y el Centro de Guadalajara.

El sistema operará inicialmente con un solo vagón por tren y contará con 12 unidades, de las cuales nueve estarán en servicio cotidiano. Cada tren tendrá capacidad para 300 pasajeros y una frecuencia aproximada de nueve minutos .

Días gratis en la Línea 4

Persisten obras pendientes en el corredor; sin embargo, no afectan la operación inicial. Del 15 al 31 de diciembre, el servicio será gratuito . El horario de operación será de 06:00 a 21:00 horas y, a partir del 1 de enero, de 04:30 a 22:30 horas.

