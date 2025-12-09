Línea 4 del Tren Ligero tendrá viajes gratuitos ESTOS días

A una semana de que la Línea 4 sea inaugurada, el Gobierno de Jalisco recordó que este nuevo medio de transporte público brindará viajes gratuitos a la ciudadanía durante sus primeros días de operaciones.

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, esta medida tiene el objetivo de que los usuarios conozcan las estaciones de la nueva línea y sean parte de sus pruebas finales antes de que comience a operar de forma regular.

"La próxima semana comenzará a operar la Línea 4, un proyecto que llega para modernizar Al Estilo Jalisco la movilidad del AMG", escribió el mandatario en un post en sus redes sociales.

Línea 4 será inaugurada con traslados gratuitos

Tras tres años de construcción, finalmente la Línea 4 del Tren Ligero será inaugurada el próximo lunes 15 de diciembre y, de acuerdo con las autoridades, el acceso será gratuito durante los primeros 15 días de operaciones. De este modo, desde el día 15 hasta el 31 de diciembre, la ciudadanía podrá probar este medio de transporte sin costo.

Cabe decir que la estación Acueducto no será abierta junto con el resto de estaciones en esta primera etapa, debido a que todavía no se ha completado su construcción.

"Invitamos a las y los jaliscienses a que sean parte de las pruebas, y conozcan totalmente gratis las ocho estaciones" , indicó Lemus Navarro.

A partir del primer día del 2026, el acceso a la línea tendrá un costo de 9.50 pesos, y la tarjeta de Mi Movilidad podrá emplearse como método de pago.

¿Qué saber de la nueva Línea 4 del Tren Ligero?

La Línea 4 es un proyecto que nació de la necesidad de transformar la movilidad en el sur del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), brindando una alternativa a los ciudadanos que habitan esa zona que les permita reducir los costos y tiempos de sus traslados.

De manera estratégica, esta ruta conectará con otros sistemas de transporte público masivo en la ciudad: Mi Macro Periférico, desde su inauguración, y próximamente con Mi Macro Calzada.

La Línea 4 del Tren Ligero será la primera ruta de transporte de pasajeros en México que se incorporará al derecho de la vía del tren. Su ruta atraviesa tres municipios de la metrópoli: Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y el sur de Guadalajara, tramo en el que residen cerca de 275 mil personas, y en donde se ubican diversos comercios, bodegas y naves industriales.

Estaciones de la Línea 4 del Tren Ligero

Tlajomulco Centro

CUTLAJO

Lomas del Sur

El Cuervo

Concepción del Valle

Real del Valle

Jalisco 200 Años

Acueducto

Las Juntas

Se prevé que en sus inicios, la Línea 4 mueva a cerca de 116 mil usuarios por día.

