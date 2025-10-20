Lunes, 20 de Octubre 2025

Rutas de camiones que presentan retrasos en sus derroteros HOY en la ZMG

¡Anótale! El día de hoy algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman vialidades alternas en la ZMG

Por: Nancy Andrade Jáuregui

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por lo que te recomendamos mantenerte informado. EL INFORMADOR/ A. Navarro

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este lunes 20 de octubre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 5:07 de esta tarde, la Secretaría informó que con motivo del tráfico cargado en la Avenida López Mateos, entre Periférico y Camino Real a Colima, la V01, V02, V03 y C01 de la Ruta López Mateos presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

Mientras que a las 5:36 la Setran detalló que también por el tráfico cargado en la Avenida Concepción, Prolongación 1 de Mayo y Avenida Adolf Horn, la A05 Vía 1 y 2 de Mi Macro Periférico presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

 ESPECIAL
ESPECIAL

Por su parte, a las 6:19 el tráfico cargado en Calzada Independencia, entre Avenida González Gallo y Javier Mina, la ruta Express y Parador de Mi Macro Calzada, presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

