La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este lunes 20 de octubre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 5:07 de esta tarde, la Secretaría informó que con motivo del tráfico cargado en la Avenida López Mateos, entre Periférico y Camino Real a Colima, la V01, V02, V03 y C01 de la Ruta López Mateos presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

Mientras que a las 5:36 la Setran detalló que también por el tráfico cargado en la Avenida Concepción, Prolongación 1 de Mayo y Avenida Adolf Horn, la A05 Vía 1 y 2 de Mi Macro Periférico presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

ESPECIAL

Lee también: Morena Jalisco conmemora 72 años del voto femenino y llama a más paridad

Por su parte, a las 6:19 el tráfico cargado en Calzada Independencia, entre Avenida González Gallo y Javier Mina, la ruta Express y Parador de Mi Macro Calzada, presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

NA