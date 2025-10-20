Inicia consulta para actualizar los Planes Parciales de Guadalajara

Los foros para actualizar los instrumentos de planeación y desarrollo urbano de la Ciudad arrancaron este lunes en la Comunidad Atlas-Olímpica, en el Centro de Desarrollo Infantil 8.

Mario Silva, Jefe de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia, destacó la importancia de la participación ciudadana en la construcción de estos instrumentos de planeación, ya que son la herramienta para mejorar los servicios que ofrece la Ciudad.

"Esta consulta es para ustedes y precisamente para que de manera colectiva podamos identificar cuáles son los principales problemas de nuestra comunidad y cómo los instrumentos de planeación, sin ser mágicos, son la herramienta que nos debe ayudar para mejorar las calles, la infraestructura, los servicios, el alumbrado, un módulo de policía, un parque y establecer también las reglas claras del juego para el tema del comercio y para el tema de la vivienda" , detalló el funcionario municipal.

Agregó que los foros son importantes porque con ellos se recoge la experiencia y opinión de las y los vecinos, quienes son los que viven, gozan o padecen el diseño de la Ciudad.

"Va a ser un trabajo participativo, muy educativo. Creemos y le apostamos a que la experiencia real de los vecinos y de las vecinas es lo más importante, por encima de la parte técnica. Ustedes son quienes viven las dinámicas cotidianas y quienes tienen la experiencia real en la calle de cómo están los problemas y cuáles son algunas alternativas para solucionarlos", manifestó.

Isabel de la Torre, Coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad, instó a las y los vecinos a acudir a los foros y no desaprovechar la oportunidad para alimentar, desde su visión, la parte técnica de los planes.

"Para que podamos tener estos instrumentos de desarrollo urbano de la Ciudad acorde a las necesidades que tiene Guadalajara, este ejercicio tan valioso parte de la actualización de los instrumentos de desarrollo urbano y lo más valioso es tener la participación y la opinión de todas y todos ustedes".

Los foros constan de mesas de trabajo donde las y los vecinos conocieron e identificaron los tipos de calles que hay en la Ciudad y en su colonia, además, a través de herramientas interactivas, conocieron cómo se deben distribuir las viviendas, hospitales, industrias, escuelas y centros deportivos para que Guadalajara sea una ciudad de proximidad.

"A partir de este ejercicio, que hemos confeccionado con herramientas, mapas, incluso hasta maquetas para poder trasferir el conocimiento técnico a ustedes y que ustedes nos regresen su conocimiento es como hemos confeccionado esta mesa de trabajo", destacó Perla María Zamora, directora de Ordenamiento del Territorio en Guadalajara.

Invitan a las y los tapatíos a participar

La actualización de estos instrumentos incluyen procesos de participación ciudadana, como son los foros de opinión pública, donde las y los habitantes aportarán su voz para fortalecer las propuestas técnicas y generar un verdadero ejercicio de corresponsabilidad.

Este martes continuarán los foros, esta vez en el Centro de Desarrollo Comunitario 21. Las consultas se llevarán a cabo en las 11 Comunidades.

También se puede participar haciendo clic aquí.

