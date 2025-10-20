Yo Jalisco hará nueva entrega de tarjetas para el transporte este 21 de octubre

El Gobierno de Jalisco informó que este martes 21 de octubre se realizará una nueva jornada de entrega de tarjetas del programa Yo Jalisco Apoyo al Transporte, dirigida a las personas beneficiarias de Ciudad Guzmán y Tepatitlán de Morelos. La entrega se efectuará en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, por lo que se invita a la población a acudir puntualmente y revisar previamente los listados oficiales para confirmar si aparecen como beneficiarios.

En Ciudad Guzmán, la entrega se llevará a cabo en las instalaciones de UNIRSE CD Guzmán, ubicadas en Calle General Manuel Monasterio Diéguez Lara #134, Colonia Centro.

Por su parte, en Tepatitlán, el punto de entrega será la Presidencia Municipal, localizada en Calle Hidalgo #45, Zona Centro, donde también se atenderá a las personas registradas en el listado disponible en línea.

Quienes acudan a recoger su tarjeta deberán presentar una identificación oficial con fotografía, como INE o pasaporte, y respetar el horario establecido.

El Programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte busca facilitar la movilidad a distintos sectores de la población, como estudiantes, adultos mayores, mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad y cuidadores, así como a familiares de personas desaparecidas.

Las modalidades del programa incluyen un subsidio del 100%, con hasta 730 viajes al año, y un subsidio del 50%, con hasta 640 viajes anuales.

Es importante recordar que el uso de las tarjetas se extiende a distintos medios de transporte en el Área Metropolitana de Guadalajara, entre ellos el Tren Ligero, SITREN, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico y rutas tradicionales. También se incluyen municipios como Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta.

YC