Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de una vaguada en altura y el frente número 8 —con características de estacionario sobre el oriente del golfo de México—; canales de baja presión en el occidente; el ingreso de humedad de ambos litorales; y una zona de baja presión al sur de Chiapas, con 10% de probabilidad para formar un ciclón tropical en 48 horas, traerán chubascos —de 5 a 25 milímetros— en Nayarit, Jalisco, y Colima, entre otros estados. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara no se descarta la caída de lluvia.

A esta lloverá hoy, 20 de octubre, en Guadalajara

En la ciudad de Guadalajara, el cielo estará con nubes y claros, con temperaturas que oscilarán entre los 30 y los 13 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Este que correrán a 29 km/h. No se descarta la probabilidad de algún chubasco puntual por la tarde y hacia la noche. Por otra parte, las temperaturas más bajas de la tarde se registrarán en las siguientes horas:

02:00 PM Nubes y claros 26°C 01:00 PM Nubes y claros 27°C 06:00 PM Soleado 28°C

Nueva zona de presión el sur de Oaxaca y Chiapas

Según reporta el SMN, una zona de baja presión con 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en dos días, situada al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas, incrementará la lluvia en estados sur del litoral del Pacífico mexicano.

