Con el objetivo de reforzar la ciberseguridad de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de explotación sexual en entornos digitales , el Gobierno de Jalisco y el colectivo Te Protejo México firmaron un acuerdo de colaboración, en alianza con el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), a fin de construir un modelo estatal con impacto regional y nacional en favor de esta protección.

El acuerdo marca la ruta de acciones instituciones y el uso de tecnologías para fortalecer las capacidades del Estado en la detección, prevención y atención de casos de abuso y explotación infantil, tanto dentro como fuera del entorno digital. El convenio incluye el uso de la plataforma CyberTipline del NCMEC, a través de la línea de reporte nacional Te Protejo México, así como protocolos de cooperación directa.

Te recomendamos: Bomberos atienden volcadura e incendio en Jardines del Bosque

La coordinadora de Te protejo México, Daniel Calvillo Angulo, indicó que con este acuerdo se creará el Comité de Enlace NCMEC-Jalisco, encabezado por el Sistema DIF estatal con la colaboración de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social. Estará conformado por la Consejería Jurídica del Estado, la Fiscalía estatal, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil.

“La protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital no puede depender de esfuerzos aislados, requiere del compromiso conjunto de la sociedad. [...] Solo a través de la prevención y la responsabilidad compartida podremos construir un mundo digital libre de violencia sexual infantil” , dijo.

Por su parte, la directora general del DIF Jalisco, Diana Vargas Solomón, afirmó que este convenio es una muestra del compromiso de la dependencia para garantizar la restitución del derecho de las infancias a una vida libre de violencia.

Tatiana Anaya, consejera jurídica del Gobierno del Estado, destacó que con este acuerdo se sientan las bases para conformar un modelo que posicionará a Jalisco como referente en ciberseguridad infantil en México y en Hispanoamérica.

“La seguridad cibernética es un desafío global que exige una respuesta conjunta. Las tecnologías de la información, aunque esenciales, también abren espacios a delitos que afectan a los más vulnerables. Por eso, Jalisco impulsa alianzas internacionales que fortalezcan sus capacidades de respuesta”, señaló.

Asimismo, como parte de estas acciones, el Gobierno del Estado difundirá herramientas entre la ciudadanía, el sistema educativo y los cuerpos de seguridad a fin de ampliar el impacto de protección en la niñez de la entidad.

Lee también: Aseguran presunto narcolaboratorio en colonia Centro de Teocaltiche

En tanto, NCMEC es la organización más grande e influyente de Estados Unidos dedicada a la lucha contra la explotación infantil y a la búsqueda de menores desaparecidos. También lleva a cabo campañas y formaciones para padres, niños, educadores y profesionales en esta materia, además de que brinda apoyo a instancias de justicia y realiza labores de análisis e inteligencia.

El organismo trabaja con una amplia red de aliados, entre los que destacan el FBI, Homeland Security, US Marshals, el Departamento de Justicia y el Congreso de Estados Unidos. A nivel internacional, colabora con agencias como INTERPOL, Europol, Child Rescue Coalition, Thron, Meta, Google, Apple, TikTok, Microsoft, Amazon y Discord.

Su plataforma CyberTipline ha sido fundamental en la detección y eliminación de contenido relacionado con el abuso sexual infaitl.

NA