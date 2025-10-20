Este lunes el Gobierno de Jalisco emitió una convocatoria pública dirigida a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, con el objetivo de integrar a tres representantes a la Comisión de Trabajo en el Acompañamiento y Observación del proceso de inhumación y exhumación digna de personas fallecidas no reclamadas.

Cynthia Patricia Cantero Pacheco, titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, dependencia que lanzó la convocatoria, reiteró que el procedimiento será a través de la recepción de postulaciones que deberán cumplir con los requisitos establecidos en ella.

Se hará la determinación mediante un proceso de insaculación directa, de manera transparente, pública e imparcial, afirmó el Ejecutivo estatal a través de un comunicado.

Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas interesados a integrar tres espacios en la comisión de trabajo, deberán cumplir con los siguientes requisitos: documentos que demuestren la existencia del colectivo ciudadano de personas desaparecidas, carta de intención, mediante el cual se designa a un representante para participar en la presente convocatoria, comprobante de domicilio e identificación oficial.

Claves para el registro

El registro con la documentación se realizará de manera presencial en las instalaciones de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana o en línea a través del correo electrónico planeacion@jalisco.gob.mx, además la convocatoria, requisitos y criterios se encuentran publicados para su consulta en: https://bit.ly/convocatoria-colectivos

Las fechas clave del proceso inician con el registro de aspirantes del 20 al 24 de octubre; sorteo público el 29 y publicación de resultados el 30 de octubre.

Las personas representantes de los colectivos que resulten inmaculadas, serán designadas

de manera honorífica como integrantes de la Comisión de Trabajo para el acompañamiento y observación del proceso que permita la inhumación de las personas fallecidas no reclamadas, y bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), por el periodo de un año, con posibilidad de repetir hasta por un periodo consecutivo.

"Con esta acción el Gobierno de Jalisco refrenda su compromiso con una gobernanza abierta, incluyente y con sentido humano, en la que la participación ciudadana es un pilar para avanzar a la construcción de paz y justicia en el Estado", finalizó el comunicado.

MF