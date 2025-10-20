Morena Jalisco conmemora 72 años del voto femenino y llama a más paridad

Integrantes del Comité Estatal de Morena en Jalisco, encabezadas por su presidenta Erika Pérez García, conmemoraron los 72 años de la reforma constitucional de 1953, que permitió a las mujeres mexicanas ejercer su derecho al voto.

Durante el acto, Pérez García recordó que el sufragio femenino fue resultado de la lucha, la persistencia y la organización de miles de mujeres a lo largo de décadas, también señaló que hoy el país vive un momento histórico con la primera mujer al frente de la Presidencia de la República, quien, dijo, rompe estructuras enteras de exclusión histórica” al proclamarse con orgullo madre, abuela y Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas.

La dirigente morenista subrayó que, aunque se han alcanzado avances significativos en materia de representación política, aún queda camino por recorrer.

“Hoy, 72 años después, los avances son reales, pero no son suficientes. En 2025, 13 mujeres ocupan gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La LXVI Legislatura del Congreso de la Unión está conformada por más de 252 diputadas, en un ejercicio casi paritario. El padrón electoral sigue siendo mayoritariamente femenino: más del 51 por ciento de quienes deciden el rumbo del país, son mujeres”, refirió.

Por su parte, Cristina Ruiz Garibay, titular de la Secretaría de Mujeres de Morena Jalisco, reconoció que a 72 años del reconocimiento del voto femenino, las mujeres continúan enfrentando techos de cristal y prácticas de exclusión.

Detalló que en Jalisco actualmente hay 49 presidentas municipales, de las cuales solo 10 de ellas pertenecen a Morena, y subrayó que dicha cifra debe crecer por lo que desde el Comité Estatal se trabaja para que en el 2027 ese número aumente con liderazgos preparados, respaldados y competitivos.



“Desde esta Secretaría y en conjunto con Erika Pérez se trabaja en fortalecer liderazgos reales, con presencia territorial, formación política y autoridad pública en cada región del estado, frente al próximo proceso electoral de 2027. Anunciamos nuestro compromiso estratégico de construir 63 perfiles femeninos poderosos, por ley tendrán que ir 63 mujeres competitivas y con capacidad de ganar y gobernar con dignidad. No hablamos solo de candidaturas, hablamos de mujeres con trayectoria, agenda y respaldo colectivo", mencionó.

También señaló que es una mentira que Movimiento Ciudadano esté con las mujeres, ya que ellos torcieron la ley y hoy en Jalisco debería gobernar una mujer, pero usaron todos esos recursos que hoy acusan a Morena para que ellos tuvieran un hombre en la candidatura de Gobierno del Estado, cuando tendría que haber sido mujer, además de que criticó que el Gobierno de Jalisco no tenga un gabinete paritario como el federal o ni una Secretaria de Gobierno.

Finalmente, Ruiz Garibay aseguró que Morena Jalisco ya construye su ruta hacia 2027, con estrategia, organización y convicción política, con la meta de consolidar una participación femenina sólida y transformadora.

