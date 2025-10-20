Como parte de las mesas de diálogo para conformar una solución vial al corredor López Mateos, esta mañana, durante el cuarto ejercicio ciudadano de movilidad; transportistas y el sector productivo de Jalisco pidieron mayores medidas de seguridad y más vigilancia de autoridades en el Macrolibramiento de Carretera Guadalajara – Morelia, esto como una vía alterna a la vialidad y como una medida necesaria para desfogar el congestionamiento vehicular de la metrópoli.

El delegado en Jalisco de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Alfredo Cárdenas, señaló que las restricciones de horario para camiones de carga en López Mateos les significan pérdida de utilidades y productividad a las empresas. Además, la cuota de cobro del Macrolibramiento es “muy exagerada”, mientras que los conductores son víctimas de asaltos, especialmente en las noches.

“Sabemos que (el Puerto) Manzanillo es un monstruo. Tres mil 500 camiones diarios que pueden venir, salen de Manzanillo y, desde luego, la mayoría, por la carretera que tienen que salir es a través de Guadalajara. Quisiéramos usar el Macrolibramiento, pero yo creo que le pusieron una cuota un poquito muy exagerada, y más cuando no se tiene conectividad. Los operadores no tienen quién los cuide”, comentó.

El transporte de carga en el estado representa cerca de 55 mil unidades de arrastre, mientras que emplea 120 mil personas de forma directa y hasta 500 mil de forma indirecta. “Hemos sido parte fundamental del crecimiento económico de Jalisco en cuestión de movernos y mover la carga que tienen nuestras industrias”, añadió.

El vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) Manuel Sánchez, reconoció la crisis de movilidad que enfrenta López Mateos y la metrópoli, pero también pidió que se reconozca el papel del sector en el crecimiento económico del estado, y no culpabilizarlos por el tráfico de la ciudad. Llamó a tener solidaridad con los operadores, quienes pasan largas jornadas a bordo de las unidades y que pueden tener días completos de trabajo sin descanso.

Ante ello, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, anotó que se ha reiterado la recomendación a transportistas de utilizar el Circuito Metropolitano Sur como otra vía alterna, y la cual conecta con las carreteras a Nogales y Chapala, así como con el municipio de Tala. Además, la vialidad que conecta Buenavista a Tlajomulco y la construcción de la avenida Poliducto para conectar Carretera a Chapala con López Mateos son dos proyectos complementarios que podrían sumarse a las soluciones viales, refirió.

Las mesas de diálogo para conformar una solución vial al corredor López Mateos continuaron esta mañana. EL INFORMADOR / O. González

Asimismo, hizo un llamado a que el Gobierno federal mejore las condiciones de conectividad y logística del Macrolibramiento, a fin de que sea más seguro y accesible. Y, como medida adicional, a consolidar el sur del Área Metropolitana de Guadalajara como una nueva centralidad urbana, donde los habitantes tengan acceso a todos los servicios públicos sin la necesidad de trasladarse a la zona Centro de la metrópoli.

Por su parte, el secretario de Transporte, Diego Monraz, detalló que entre el cinco y 10 por ciento de los vehículos que circula en López Mateos son tractocamiones. Las restricciones de horario en la hora pico matutina, de las 6:00 a las 9:00 horas, agregó, ha servido para despresurizar el tráfico de la carretera urbana, mientras que ha abonado en la reducción del 52 por ciento de fallecimientos y del 79 por ciento de personas lesionadas por incidentes viales relacionados con camiones pesados.

En tanto, alrededor del 60 por ciento de los vehículos que provienen de Manzanillo ingresan a Guadalajara, además de que se estima que en los próximos dos años el Puerto de esta ciudad podría recibir hasta 10 mil unidades de carga diarias. De ahí, indicó el funcionario, la necesidad de pensar en soluciones viales que converjan con la consolidación de Guadalajara como un centro industrial estratégico de consumo, distribución, producción, innovación y tecnología. Pero, advirtió, el 40 por ciento de los camiones pesados no deberían entrar a la ciudad y en su lugar deberían tomar otras vías.

Identifican causas del tráfico en López Mateos relacionadas a transportistas; presentan soluciones

De igual forma, como parte de este ejercicio ciudadano, se identificaron las tres principales causas de tráfico relacionadas con el transporte de carga, así como se propusieron soluciones para el corto y mediano plazo.

En primer lugar, las causas señaladas son infraestructura vial insuficiente para carga pesada, ausencia de un plan integral y gestión inadecuada del transporte de carga y carencia de un plan logístico que trascienda administraciones públicas y con presupuesto.

Para cada uno de ellos se establecieron propuestas de solución: en cuanto a infraestructura se pidió construir paraderos seguros en las salidas y entradas carreteras del estado, rehabilitar y ampliar el Circuito Metropolitano, mantener las gestiones para reactivar el Centro Logístico de Jalisco en Acatlán de Juárez, operativos integrales de la Policía Vial y sistemas inteligentes de gestión de tráfico y análisis de pesos y dimensiones de la carga pesada.

Para la ausencia de un plan integral para el transporte de carga se pidió mayor vigilancia de carriles para el uso de camiones pesados, más infraestructura de vigilancia para obtención de datos viales en tiempo real, establecer centros de consolidación de carga, elaborar un plan de dosificación de ingreso a la ciudad y utilizar vías férreas.

Por último, en cuanto a la última causa identificada, las propuestas fueron actualización de origen –destino de la carga, incluyendo el aforo simultáneo en los siete accesos carreteros de la ciudad; generar un plan sistemático, establecer un mecanismo de planeación multisectorial y un plan con análisis de costos y operativo.

Todos estas soluciones y causas serán entregadas en un informe al gobernador Pablo Lemus en noviembre, indicó la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Cynthia Cantero Pacheco. “(Se entregará) posiblemente entre mediados y finales del mes de noviembre, donde estará reflejado el involucramiento por parte de las diferentes voces que recabamos en este periodo”, dijo.

Dentro de las mesas de diálogo, se propusieron soluciones para desfogar el tráfico generado en López Mateos a causa de transportistas. EL INFORMADOR / O. González

