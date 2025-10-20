En entrevista, Carlos Álvarez Bermejillo compartió su visión sobre la importancia del equilibrio, tanto en el ámbito empresarial como en la vida personal. Para el presidente ejecutivo de Grupo Pisa, no se trata de ser pesimistas ni optimistas, sino de mantener una postura equilibrada ante los retos y decisiones del día a día.

“El trabajo con constancia, optimismo y orden, así como el tener metas claras y razonables, es fundamental para alcanzar el éxito”, afirmó. Subrayó también que el equilibrio ha sido una constante en su vida y una reflexión permanente.

A lo largo de los años, esa palabra —equilibrio— lo ha llevado a preguntarse: ¿cuál es el balance que uno debe mantener entre el trabajo y la familia? ¿Cuáles son las verdaderas prioridades?

“Creo que, para mí, ha sido muy importante a lo largo de todos estos años, en los que he tratado de llevar mi vocación de empresario lo mejor posible”, expresó.

En el ámbito empresarial, añadió, también es necesario cuidar el equilibrio en aspectos clave como las inversiones y el crecimiento.

“Para que la empresa crezca, para que nunca se debilite y se fortalezca constantemente —principalmente en beneficio de todos los que trabajan en ella—, lo más importante para nosotros es cuidar las fuentes de empleo y generar cada vez más oportunidades laborales”, sostuvo.

Este lunes, Álvarez Bermejillo fue reconocido con el premio "René Justin Rivial León", en honor a su trayectoria empresarial.

Durante la entrevista, también habló sobre los planes de expansión de Grupo Pisa, que incluyen la ampliación de líneas de producción y la construcción de nuevas plantas en México, Estados Unidos y países de Centroamérica.

“La empresa siempre tiene proyectos nuevos; estos se van desarrollando conforme surgen oportunidades en el mercado y lo permite la propia organización”, indicó.

Finalmente, se refirió a la necesidad de generar y distribuir la riqueza de manera equitativa, con una visión social:

“¿Qué tenemos que hacer? Crear y hacer crecer la riqueza dentro de la empresa, buscando un crecimiento constante en el tiempo, con un beneficio justo para todos los que participan en su desarrollo. Se trata de construir una empresa socialmente responsable, preservar la dignidad de todos los que la integran y procurar el bienestar de la sociedad: nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país”, concluyó.

SV