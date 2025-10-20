El pasado sábado 18 de octubre, la "Cavalleria Rusticana" fue vista en La Rinconada de las Capuchinas, ante más de 500 personas en una noche que cautivó al público de Lagos de Moreno. La presentación fue parte del recorrido que realiza por distintos municipios del estado dicha obra de teatro.

La puesta en escena producida por la Secretaría de Cultura de Jalisco con más de 70 artistas interpretes busca revivir el drama de Pietro Masgagni sobre el amor, los celos y el honor. En las funciones al aire libre participan el Estudio de Ópera, el Coro del Estado de Jalisco, la Orquesta Sinfónica para la Escena y Paty Geyer Dance Team, bajo la dirección musical de Grace Echauri y la dirección escénica de Iván Ariño. En escena participan 14 cantantes del Estudio de Ópera de la Secretaría de Cultura del estado, 22 integrantes del Coro del Estado de Jalisco y 40 músicos de la Orquesta Sinfónica para la Escena de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

La presentación es parte de los compromisos de la Secretaría de Cultura del estado para acercar las grandes producciones a distintos públicos fuera del Área Metropolitana de Guadalajara y a lo largo de los estilos de cada uno de sus perros. Al igual que esta pasada reproducción, la obra de teatro ya había sido presentada en Mazamitla. Ahora, llegará a otros municipios del estado.

Las siguientes presentaciones serán Zapotlán el Grande el domingo 26 de octubre a las 20:00 horas y finalmente en Guadalajara el 1 de noviembre a las 19:00 horas en el Templo de San Sebastián de Analco.

¿De qué trata la "Cavalleria Rusticana"?

Esta es una de las obras más populares de la historia. Con libreto en italiano de Giovanni Targioni-Tozzetti y Guido Menasci, pero con la música icónica de Pietro Mascagni, esta es una de las clásicas óperas del verismo. La opera es un drama de amor, celos y traición ambientado en un pueblo siciliano durante el Domingo de Pascua.

