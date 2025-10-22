Títeres gigantes desfilarán en la Vía RecreActiva; esto es TODO lo que debes saber

Este fin de semana, títeres gigantes invadirán las calles de la Perla Tapatía con un desfile llamado "La Invasión de los Muñecos: De monstruos, plagas y alimañas".

A través de sus redes sociales, Secretaría de Cultura Guadalajara informó que el evento tendrá lugar el próximo domingo 26 de octubre en la Vía RecreActiva a partir de las 10:00 horas.

El contingente partirá del Laboratorio de Arte Variedades (LARVA) —ubicado en la intersección de la calle Ocampo con la avenida Juárez— en dirección a la Rambla de Cataluña —esquina con la avenida Enrique Díaz de León—. La experiencia es completamente gratuita y es para toda la familia.

Los títeres están inspirados en la fauna americana, creados con un estilo steampunk que fusiona el pasado, el presente y el futuro.

Este desfile forma parte del programa de actividades del Festín de los Muñecos —Festival Internacional de Títeres de Guadalajara— un evento artístico y cultural que desde hace más de dos décadas reúne a compañías locales e internacionales de teatro de títeres, objetos, sombras, danza visual, música escénica, talleres formativos y puestas en escena.

Las actividades del Festín de los Muñecos se desarrollan del 20 de octubre al 2 de noviembre en espacios públicos y teatros de la ciudad, con el objetivo de ofrecer experiencias inolvidables al público, para sensibilizar sobre la riqueza del teatro de títeres.

Las sedes del festival son el Conjunto Santander de Artes Escénicas, Teatro Experimental, JAPI – Jalisco Paseo Interactivo, Laboratorio de Arte Variedades – LARVA e ITESO – Universidad Jesuita de Guadalajara. Puedes consultar el programa completo en el sitio web del festival. https://titereslunamorena.com/programa-general/

