Victoria's Secret Fashion Show 2025: Fecha, horario y dónde verlo en México

Después de una larga pausa, las angelitas más icónicas de todos los tiempos regresan por segundo año consecutivo a la pasarela de uno de los desfiles más populares y aclamados del mundo: el Victoria’s Secret Fashion Show.

Tras haber sido suspendido en 2019 debido a un escándalo que afectó a la marca, Victoria’s Secret retomó el año pasado uno de los espectáculos más vistos a nivel global, donde la moda, la música y el entretenimiento se fusionan para ofrecer una experiencia única.

Este 2025 no será la excepción, ya que la marca vuelve con una nueva edición que reunirá a las modelos más reconocidas del mundo y a los artistas internacionales más destacados del momento .

Entre las estrellas confirmadas se encuentran Adriana Lima, Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio y Barbara Palvin, quienes desfilarán al ritmo de Karol G, Missy Elliott, Madison Beer y el grupo de K-pop TWICE.

Más allá de la moda, la icónica marca de lencería estadounidense ofrecerá un performance integral, que año tras año conquista al público con su auténtica y distintiva forma de presentar las nuevas colecciones disponibles en su catálogo.

Si deseas vivir el show en vivo, aquí te compartimos todos los detalles para disfrutarlo desde México.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se llevará a cabo este miércoles 15 de octubre en Nueva York y podrá verse en vivo a través de Amazon Prime Video, así como en los canales oficiales de la marca en YouTube, Instagram y TikTok.

La alfombra rosa previa al desfile comenzará a las 4:30 p.m. (hora del centro de México), mientras que la pasarela iniciará oficialmente a las 5:00 p.m.

Las modelos confirmadas para esta edición incluyen:

Lily Aldridge

Grace Elizabeth

Joan Smalls

Gigi Hadid

Ashley Graham

Imaan Hammam

Alex Consani

Yumi Nu

Precious Lee

Barbara Ferreira

Anok Yai

La alfombra rosa será conducida por el estilista Law Roach y la periodista de moda Zanna Rassi. Además del desfile principal, la transmisión ofrecerá contenido exclusivo, detrás de cámaras y entrevistas con modelos y artistas.

