Por fin ha llegado esa época tan especial del año, aquella que nos hace recordar con mucho amor y cariño a nuestros seres queridos, estamos a la vuelta de la esquina de la celebración de Día de muertos y con ello llega la venta de la emblemática flor que no puede faltar en ningún altar del 02 de noviembre.

Hablamos de la flor de cempasúchil, la cual ya se encuentra en venta en los múltiples mercados de Guadalajara.

Esta flor es reconocida por su característico color naranja y su aroma característico, es un símbolo esencial de nuestras tradiciones. Si te encuentras en la búsqueda del mejor lugar para adquirir ya sea un ramo o una maceta de esta bella flor, te recomendamos el mercado de Mezquitán, el cual se encuentra a un lado de la estación del tren ligero el cual lleva el mismo nombre, otro punto de referencia es el panteón que igualmente porta su nombre.

Los precios de la flor de cempasúchil pueden variar dependiendo de su presentación. Hasta el momento, los costos reportados son:

• Desde 40 pesos por maceta.

• Hasta más de 100 pesos por un manojo de buen tamaño.

CT