Con el objetivo de honrar y preservar una de las tradiciones más emblemáticas de México, el Panteón de Belén presentó su programa de actividades para el Día de Muertos 2025.

El Panteón de Belén, originalmente el Panteón de Santa Paula, es uno de los sitios más distintivos de la ciudad, ya que es escenario de numerosas leyendas populares, como la del Vampiro de Guadalajara o la de Nachito, el niño que temía a la oscuridad y recibe juguetes en su tumba.

El ciclo de actividades del Museo Panteón de Belén busca invitar a la reflexión sobre la vida, la muerte y sus intersticios. El programa contempla charlas académicas, talleres y recorridos. Muchas de estas actividades tienen cupo limitado, por lo que es necesario realizar un registro previo a través de los enlaces disponibles en el perfil de Instagram del museo.

Te puede interesar: Títeres gigantes desfilarán en la Vía RecreActiva; esto es TODO lo que debes saber

Programa de actividades por el Día de Muertos en el Panteón de Belén

25 y 26 de octubre, 17:00 horas

Taller de papel picado tradicional, impartido por Antonio Velasco. Cupo limitado a 40 personas.

27 de octubre, 18:00 horas

Charla: Obituarios de barro, coordinada por Miguel Arelis. Entrada libre, cupo limitado.

28 de octubre, 12:00 horas

Charla: Más allá de los muros: la importancia del patrimonio funerario en México, a cargo de la Lic. Paloma Montes Silva. Entrada libre, cupo limitado.

30 de octubre, 12:00 horas

Charla: José Domingo Rivera Ramírez, doctor en Ciencias Químicas y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Entrada libre, cupo limitado.

30 de octubre, 17:00 horas

Recorrido botánico por el Museo Panteón de Belén, a cargo de Plantas de aquí. Cupo limitado.

30 de octubre, 18:00 horas

Drink and Draw, en colaboración con cervecería Minerva y mycellsaresoftening. Cupo limitado.

1 de noviembre, 12:00 horas

Concierto del Coro de Madres Buscadoras. Entrada libre, cupo limitado.

1 de noviembre, 18:00 horas

Taller: Escucha pareidólica – Voces del más allá, impartido por Máquina Simple Taller con Sandra Sánchez. Cupo limitado a 40 personas.

2 de noviembre, 12:00 horas

Gatitos de panteón: sobre los vigilantes de las almas. Actividad infantil organizada por el equipo de investigación del Museo Panteón de Belén. Cupo limitado a 20 niñas y niños con acompañante.

2 de noviembre, 18:00 horas

Proyección de Valentina o la serenidad, de la directora Ángeles Cruz. Entrada libre, cupo limitado.

3 de noviembre, 12:00 horas

Charla: M. en C. Hugo Francisco Sucedo Azpeteita, maestro en Química Organometálica y profesor en la Universidad de Guadalajara. Entrada libre.

Lee también: Habrá cierres viales este fin de semana por festejos del Día de Muertos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

