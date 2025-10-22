Con el objetivo de honrar y preservar una de las tradiciones más emblemáticas de México, el Panteón de Belén presentó su programa de actividades para el Día de Muertos 2025.El Panteón de Belén, originalmente el Panteón de Santa Paula, es uno de los sitios más distintivos de la ciudad, ya que es escenario de numerosas leyendas populares, como la del Vampiro de Guadalajara o la de Nachito, el niño que temía a la oscuridad y recibe juguetes en su tumba.El ciclo de actividades del Museo Panteón de Belén busca invitar a la reflexión sobre la vida, la muerte y sus intersticios. El programa contempla charlas académicas, talleres y recorridos. Muchas de estas actividades tienen cupo limitado, por lo que es necesario realizar un registro previo a través de los enlaces disponibles en el perfil de Instagram del museo.25 y 26 de octubre, 17:00 horasTaller de papel picado tradicional, impartido por Antonio Velasco. Cupo limitado a 40 personas.27 de octubre, 18:00 horasCharla: Obituarios de barro, coordinada por Miguel Arelis. Entrada libre, cupo limitado.28 de octubre, 12:00 horasCharla: Más allá de los muros: la importancia del patrimonio funerario en México, a cargo de la Lic. Paloma Montes Silva. Entrada libre, cupo limitado.30 de octubre, 12:00 horasCharla: José Domingo Rivera Ramírez, doctor en Ciencias Químicas y profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Entrada libre, cupo limitado.30 de octubre, 17:00 horasRecorrido botánico por el Museo Panteón de Belén, a cargo de Plantas de aquí. Cupo limitado.30 de octubre, 18:00 horasDrink and Draw, en colaboración con cervecería Minerva y mycellsaresoftening. Cupo limitado.1 de noviembre, 12:00 horasConcierto del Coro de Madres Buscadoras. Entrada libre, cupo limitado.1 de noviembre, 18:00 horasTaller: Escucha pareidólica – Voces del más allá, impartido por Máquina Simple Taller con Sandra Sánchez. Cupo limitado a 40 personas.2 de noviembre, 12:00 horasGatitos de panteón: sobre los vigilantes de las almas. Actividad infantil organizada por el equipo de investigación del Museo Panteón de Belén. Cupo limitado a 20 niñas y niños con acompañante.2 de noviembre, 18:00 horasProyección de Valentina o la serenidad, de la directora Ángeles Cruz. Entrada libre, cupo limitado.3 de noviembre, 12:00 horasCharla: M. en C. Hugo Francisco Sucedo Azpeteita, maestro en Química Organometálica y profesor en la Universidad de Guadalajara. Entrada libre.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB