Con una inversión de 61.1 millones de pesos para la construcción de un macrotanque de almacenamiento y redes de distribución, el Ayuntamiento de Tlajomulco garantiza el abasto de agua para 130 mil habitantes de las colonias que conforman la Zona Valle del municipio.

Estas obras forman parte del Plan Integral del Agua, el cual consiste en seis ejes (abasto, potabilizar, distribuir, uso responsable, saneamiento y reuso), y busca garantizar el acceso sostenible al agua.

Con este macrotanque, con capacidad para cinco millones de litros, las colonias beneficiadas son Chulavista, Lomas del Mirador, Villa Fontana, Los Cántaros, Colinas de la Cruz, Orquídeas, Cañadas del Roble, La Loma, Valle de Tejeda, La Nueva Esperanza y Paseos del Valle. “Prácticamente todo lo que está alrededor del Cerro del Gato ya está en posibilidades de recibir agua”, dijo el director de Infraestructura Hidráulica municipal, Héctor Chaires Muñoz.

Por su parte, el coordinador general de Gestión de Territorio y Obras Públicas, René Caro Gómez, destacó que con la planta potabilizadora número 5, que abastecerá al macrotanque, Tlajomulco puede traer agua del Lago de Chapala . Anteriormente el municipio dependía de pozos subterráneos para abastecer a la población, y el 90 por ciento del agua provenía de los mantos freáticos, detalló.

También adelantó que continúan las obras de conexión y de infraestructura hidráulica a fin de garantizar el servicio para todo el municipio.

En tanto, el alcalde de Tlajomulco, Quirino Velázquez, anotó que en la zona del Cerro del Gato se han invertido 150 millones de pesos en lo que va de su administración en materia hídrica. Este macrotanque se suma a otros dos espacios de almacenamiento que en total darán 12 millones de litros de agua a los habitantes de la Zona Valle, así como a Santa Fe, donde también se trabaja en redes de conexión y distribución, celebró.

Resaltó la “inversión histórica” que se ha hecho en el primer año de su administración: dos mil millones de pesos. El monto máximo en administraciones previas fue de 600 mdp, anotó.

“Vamos a seguir trabajando para continuar con la infraestructura hidráulica. Este plan contempla mil 125 millones de pesos en esta administración [...]. Este macrotanque nos va a dar la oportunidad casi en un 50 por ciento más de tener el agua que hoy teníamos, y sobre todo acompañado de infraestructura, porque teníamos almacenamiento de agua, pero nos faltaban líneas de conducción”, expresó.

