Día de Muertos 2025: Desfile de Alebrijes Monumentales, ruta, fecha y hora del evento en CDMX

La Ciudad de México (CDMX) se prepara para celebrar una de sus tradiciones más esperadas en este tramo del año: el Desfile de Alebrijes Monumentales, que forma parte de las actividades del Día de Muertos 2025. El evento, organizado por el Museo de Arte Popular (MAP), reunirá el trabajo de artesanos de todo el país que darán vida a criaturas fantásticas llenas de color, ingenio y simbolismo.

Por si estás interesado, te contamos los detalles sobre este evento en la CDMX, así como la ruta, fecha y hora del recorrido.

¿Cuándo y a qué hora será el Desfile de Alebrijes Monumentales 2025?

El desfile se llevará a cabo el sábado 18 de octubre, a partir de las 12:00 horas , con un recorrido que partirá desde el Zócalo capitalino y culminará en el Ángel de la Independencia. Este recorrido pasará por algunas de las principales avenidas del Centro Histórico y Paseo de la Reforma, incluyendo 5 de Mayo, Eje Central, avenida Juárez y Reforma.

¿Cuál será la ruta del desfile?

El recorrido iniciará en la explanada del Zócalo de la CDMX, donde los artesanos comenzarán a instalarse desde la madrugada. Posteriormente, las imponentes figuras de cartonería avanzarán por la calle 5 de Mayo, seguirán por Eje Central, después por avenida Juárez y finalmente recorrerán Paseo de la Reforma hasta llegar al Ángel de la Independencia, punto final del trayecto.

En las redes sociales del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVial) se dio a conocer el mapa, para quienes deseen acudir o quieran conocer los cierres viales.

¿Quiénes y qué exhibirán en el desfile con motivo del Día de Muertos 2025?

De acuerdo con el director del MAP, Walther Boelsterly, más de 200 piezas monumentales formarán parte del desfile, con participación de talleres y artesanos provenientes de la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala.

Tras el recorrido, los alebrijes permanecerán en exhibición del 18 de octubre al 9 de noviembre sobre las aceras norte y sur de Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la calle Lieja, convirtiéndose en una galería al aire libre para todos los amantes de estas tradiciones.

Según información de El Universal, el evento contará con apoyo médico, logístico y de seguridad, con la colaboración de los Boy Scouts, el Rotary Club Roma, bomberos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y más de 400 voluntarios universitarios. Se instalarán carpas en el Zócalo para servicios médicos, coordinación y descanso de los participantes.

