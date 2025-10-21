Tequila recibirá certamen que reconoce las experiencias turísticas más destacadas de México

Tequila, Jalisco, será la sede oficial de la décima edición del certamen "100 Imperdibles de México", una iniciativa que impulsa y proyecta —a nivel nacional e internacional— lo mejor del territorio.

La celebración, programada para el 26 de marzo de 2026, marcará una década de trabajo continuo del concurso turístico con mayor participación en los últimos años, con un registro de más de 6 millones de votos.

La finalidad de los "100 imperdibles de México", es trabajar en favor del turismo nacional al reconocer las experiencias más destacadas de México en categorías, cuyos ganadores son elegidos por turistas nacionales e internacionales, quienes votan en los sitios oficiales del certamen y en la Guía Nacional de Turismo Discovery Quest México.

Como parte del programa, líderes del sector, creadores, representantes de medios de comunicación y figuras clave del turismo nacional, llegarán a Tequila el jueves previo al evento, para participar en una cena temática dedicada a la cultura mexicana.

Durante la jornada se rendirá homenaje a los ganadores de la edición 2025 y se conmemorará el décimo aniversario del certamen "100 Imperdibles de México".

Se otorgará un reconocimiento especial a la Secretaría de Turismo de Jalisco por su labor en la promoción del estado y, en particular, por el posicionamiento de Tequila como Destino Imperdible de México.

El nombramiento se suma a la lista de sedes emblemáticas del certamen, junto con San Miguel de Allende, Playa del Carmen y Querétaro.

El evento contará con el respaldo de Mundo Cuervo, anfitrión de esta edición. La Hacienda El Centenario, fungirá como sede principal, en un espacio que articula patrimonio, vocación turística e infraestructura para eventos de alto nivel.

Cada experiencia seleccionada como imperdible por esta iniciativa constituye una invitación a valorar y preservar lo mejor del territorio nacional.

México ofrece una diversidad de propuestas que permiten vivir el turismo desde múltiples enfoques; a través de este ejercicio, se presenta una muestra que conecta con los sentidos, la identidad y la memoria colectiva, con el propósito de fortalecer el vínculo entre el país, sus habitantes y quienes lo visitan.

CORTESÍA

Aunque los detalles del programa se mantienen en reserva, el comité organizador adelantó que los asistentes vivirán una muestra excepcional de lo mejor de México en un solo lugar, con experiencias, sabores y expresiones culturales que reflejan la grandeza del país.

La Secretaría de Turismo de Jalisco, y el comité organizador del certamen, invita a todos los negocios turísticos del país a postular sus experiencias para ser parte de esta gran celebración.

Para saber más:

El certamen "100 Imperdibles de México", tiene como finalidad reconocer las experiencias turísticas más representativas del país, promover la conservación del patrimonio cultural y natural, y contribuir al posicionamiento de México como destino de referencia a nivel internacional.

Las nominaciones están abiertas en el portal oficial 100imperdiblesmx.com

NA