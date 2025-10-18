Desfile de Alebrijes 2025: Horario y calles cerradas en CDMX

Los alebrijes nacieron de las alucinaciones febriles del artesano del cartón Pedro Linares, quien en 1936 soñó con criaturas fantásticas y de colores encendidos que gritaban una y otra vez: “¡alebrijes, alebrijes!”.

Una vez recuperado, dio forma a sus ensueños de una manera tan original, que esos seres de cuernos, alas, colas y colmillos multicolores se han convertido en un símbolo de la cultura popular mexicana, reconocido a nivel mundial.

Este sábado, como desde 2007, las alucinaciones del artesano tomarán proporciones colosales con el Desfile de Alebrijes, organizado por el Museo de Arte Popular. Para evitar contratiempos —y no tener pesadillas con los alebrijes— conviene estar al tanto de la ruta, el horario y los cierres viales del evento.

El recorrido iniciará a las 12:00 horas en el Zócalo. Continuará por las calles 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Juárez y Paseo de la Reforma, hasta llegar a la columna del Ángel de la Independencia.

Durante el evento también estarán cerrados los cruces con las calles Isabel la Católica, Eje Central Lázaro Cárdenas, Revillagigedo, Eje 1 Poniente Bucareli e Insurgentes.

Como alternativa vial al sur del Centro para desplazarse de oriente a poniente (y viceversa), se pueden utilizar la Avenida Chapultepec y la calle Izazaga.

Para trasladarse de norte a sur, se puede utilizar el Eje 1 Oriente Circunvalación; y para ir de poniente a oriente, el Eje 1 Norte López Rayón.

Para traslados hacia el poniente, o de norte a sur y viceversa, se recomienda utilizar el Circuito Interior.

Se espera que más de 200 criaturas formen parte del desfile y del concurso.

Además, desde hoy y hasta el domingo 9 de noviembre, habrá una exposición pública en el Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz.

