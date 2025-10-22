Invasiones y crecimiento de la mancha urbana amenazan al Bosque de La Primavera

El Bosque de la Primavera, un Área Natural Protegida y designado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Reserva de la Biósfera, está siendo amenazada por el crecimiento de la mancha urbana y las invasiones de particulares.

De acuerdo con los administradores del bosque este año se han detectado 19 invasiones las cuales ya fueron denunciadas a la autoridad responsable.

"En los últimos cuatro años tenemos 50 denuncias abiertas por invasiones en el Bosque de la Primavera. Están corriendo su proceso legal están ahorita en instancias jurídicas de la Profepa", explicó Gabriel Vázquez Sánchez, responsable de la OPD Bosque de la Primavera.

El funcionario detalló que de las 50 invasiones sólo dos han sido clausuradas, pero esperan ejercer acciones punitivas contra esas invasiones.

Añadió que independiente de la problemática geológica el crecimiento del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) también ha significado una verdadera amenaza.

"No podemos cuantificar en metros cuadrados porque son invasiones porque hay infraestructura que ingresa es postearía, son tejabanes, nosotros tenemos resguardado los ingresos al bosque pero estas actividades ingresan de manera irregular de manera hormiga"

"La principal amenaza es el impacto antropogénico que genera esta cercanía, el Bosque de la Primavera tiene un polígono exterior y paulatinamente lo hemos ido cercando, tenemos el 60 por ciento del polígono todavía vivo donde corren corredores ecológicos de vida muy importante que siguen vivos y estamos en punto de quiebre donde tenemos la oportunidad de darle viabilidad a un ordenamiento ecológico y salvaguardar esta situación", comentó.

Detalló que el Bosque de la Primavera tiene dueños: el 50 por ciento es propiedad privada, 30 por ciento es propiedad ejidal y 20 por ciento es propiedad de gobierno.

"Entonces otro de los principales problemas es hacer compatibles el interés público con el interés privado eso es una cosa importante", indicó.

Añadió que el hacer compatible el interés público con el interés privado se vuelve muy importante para el manejo del bosque.

"En este sentido el interés de algunos propietarios de ingresar infraestructura es que tenemos esa problemática de invasiones", dijo Gabriel Vázquez.

El Bosque de la Primavera tiene alrededor de 30 mil 500 hectáreas y abarca los municipios de Zapopan, Tlajomulco, Tala y El Arenal.

