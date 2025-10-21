El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que los hechos violentos registrados en los últimos días en el municipio de Teocaltiche son respuesta a los operativos implementados en la zona.

El mandatario afirmó que han hecho decomisos de droga, vehículos tipo monstruo, por lo que los grupos de la delincuencia organizada reaccionan con violencia.

"Hicimos 2 operativos muy importantes en Teocaltiche en la última semana. Hicimos aseguramiento de armamento, de algunos monstruos, droga. Siempre que hacemos este tipo de operativo, hicimos dos muy fuertes, lo que pasa son reacciones de los grupos delincuenciales que se ven afectados por esos operativos que hacemos en conjunto con la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional".

El Gobernador afirmó que "le vamos a seguir avanzando en Teocaltiche aun con la resistencia de algunos grupos delictivos" , por lo que seguirá la presencia policiaca y de autoridades federales en aquel municipio de los Altos de Jalisco.

La semana anterior, al menos 5 vehículos fueron incendiados en el municipio de Teocaltiche mientras que el pasado lunes fue asegurado un presunto laboratorio del crimen organizado.

Por otro lado, el Gobernador aseguró que se están reportando las cifras reales de personas desaparecidas al Registro Nacional de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

"Ya se están reportando al sistema nacional. Durante los pasados 6 años no se había actualizado la cifra y se mantenía la histórica, ahora estas cifras se han ajustado", indicó.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas tiene un registro de 14 mil 635 personas desaparecidas en Jalisco, ubicándose en segundo lugar por debajo del Estado de México esto luego de años que Jalisco ocupara el primer lugar. Sin embargo, el Registro estatal tiene 15 mil 943 personas desaparecidas.

