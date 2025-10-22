Pacificar: verbo en disputa

¿Qué es pacificar? Necesitamos una discusión seria entre sociedad y gobierno sobre este término.

En abril pasado, el gobernador Pablo Lemus prometió pacificar Teocaltiche: “Les pido que me den mes y medio más, y en mes y medio voy a tener completamente pacificado Teocaltiche”.

La voluntad del mandatario por recuperar el control territorial del municipio -dos grupos criminales se lo disputan- se reflejó en una mayor presencia policial y operativos.

Desde entonces se han desmantelado bandas criminales como la de “El Costeño”, especializada en robo de vehículos.

Se han asegurado varias narcofincas, narcolaboratorios y un narcotaller móvil para elaborar minas y explosivos para ser lanzados desde drones.

También ha habido decomisos de numerosas armas, municiones, fusiles de asalto, granadas, equipo táctico y vehículos con blindaje artesanal.

Esto incluye el desarme, reentrenamiento y reevaluación de la policía local. Actualmente hay presencia militar, agentes estatales y municipales.

Todas las semanas se informa de una acción de seguridad en la zona.

Pese a las acciones de los tres niveles de gobierno que han sido permanentes, la violencia en Teocaltiche mantiene refugiados detrás de sus puertas a pobladores atemorizados. Que no quepa duda. La voluntad y el deseo de paz es compartido.

Sin embargo, mientras ocurría todo esto asesinaron al secretario general de Teocaltiche y a una regidora emecista.

Son sólo dos de los 39 homicidios y feminicidios en el municipio este año.

Una cifra preocupante si consideramos que en 2024 se registraron sólo dos asesinatos, según un reporte de Víctor Manuel González Romero basado en datos del Secretariado Ejecutivo Nacional.

De hecho, este año en Teocaltiche se han cometido más homicidios que en todo el sexenio pasado.

Lemus declaró ayer que veía avances en la pacificación del municipio. Sin embargo, regreso a la pregunta, ¿qué es pacificar?

Son deseables los operativos policiales, la detención y desarme de grupos criminales, pero también la reducción de la violencia homicida y una vida sin miedo de los pobladores.

No tengo claro cuáles deberían ser los parámetros, pero definitivamente sociedad y gobierno entendemos cosas distintas.