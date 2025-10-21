Astros de Jalisco domina y empata la serie ante los Diablos Rojos

Con una versión mejorada y un claro dominio, los Astros de Jalisco lograron igualar la serie de la Final de Zona de la temporada 2025 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, luego de superar ampliamente a los Diablos Rojos del México por una pizarra de 98-71 en el segundo juego que se disputó en la Arena Astros.

Para los comandados por Iván Déniz era de suma importancia sacar un resultado positivo antes de que las acciones se mudaran a la Ciudad de México. Por lo que, a comparación de la noche del lunes, este martes los Astros se mostraron contundentes en el ataque y oportunos a la hora de defender para frustrar el poderío escarlata.

Desde el primer cuarto, la quinteta jalisciense tomó la ventaja y no la soltó en todo el compromiso. Pese a que el inicio del partido estuvo disputado terminando por un marcador momentáneo de 26-25, los Astros no aflojaron el paso y para el segundo capítulo nulificaron a su adversario para llevarse la ventaja al medio tiempo por 50-36.

Chavanughn Lewis lideró el triunfo albiazul al ser el hombre con más puntos encestados de la noche con 21; mientras que DJ Cooper también se mostró como un jugador determinante al generar 9 asistencias. Por su parte, Rigoberto Mendoza fue crucial a la hora de defender al ser el que más robadas registró con cuatro.

De regreso del descanso, Astros volvió a la carga y no dejó de pisar el acelerador. El cuadro capitalino simplemente no supo cómo contener el ataque local y se dedicó a tratar de robar la pelota, pero los jugadores de Jalisco consiguieron ser certeros y cometieron un mínimo de errores que les permitió tener el control de las acciones.

Con este resultado, la serie entre Jalisco y México quedó igualada 1-1 y será hasta el viernes 24 de octubre cuando se encuentren en la duela del Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera para disputar el tercer encuentro que está pactado a las 20:15 horas.

