¡Nueva relación!

El gobernador Pablo Lemus y el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, dejaron atrás sus diferencias y se reencontraron como si nada en la inauguración del nuevo centro de distribución de Alsea. Entre elogios, sonrisas y apretones de mano, parecía más una boda política que un acto empresarial.

Sergio, muy cumplido, hasta aprovechó para “rendir cuentas” y anunciar la donación de un terreno municipal a la CFE para ampliar la distribución en la zona, mientras Lemus le devolvió el gesto prometiendo que el Peribús llegará a la Cabecera de Tonalá en noviembre del próximo año.

Todo fue armonía, abrazos y promesas. ¡Quién los viera hace unos meses!

Parece que en Jalisco las inversiones tienen poderes terapéuticos: curan rencores, sanan egos y dejan a todos felices, al menos hasta la próxima foto.

***

Laura Haro, dirigente priista, hizo dos anuncios de interés estatal.

Ayer informó que representantes de su partido acudieron esta semana a solicitar a legisladores federales de Jalisco una reasignación presupuestal de 20 mil millones de pesos para el Estado, pues dijo que por cada peso que reciben los jaliscienses de la Federación, a Tabasco le corresponden 38.5.

También advirtió que en los próximos días acudirán a la Ciudad Judicial con la misión de presentar un amparo para evitar que se le quite agua al Lago de Chapala, que tras el temporal presenta un nivel no visto en años (el recurso es contra el acueducto de la Presa Solís-León).

A Jalisco no le caería mal una lana extra, ni la certeza de que el agua de Chapala se queda en Chapala. ¿O qué?

***

Nos cuentan que la regidora Nayeli Márquez Meza (Morena) y su equipo protagonizaron un zafarrancho digno de telenovela de acción, pero sin efectos especiales.

El hecho ocurrió en la Colonia La Alcantarilla en El Salto, cuando personal del Ayuntamiento acudió a clausurar una ferretería que presuntamente operaba sin licencia y que sería propiedad de la familia de la funcionaria. Resulta que el pleito con servidores públicos de El Salto acabó con patrullas, golpes y gritos. Y ahora siguen las denuncias penales contra la regidora por presuntas amenazas a los policías.

Mientras unos hablan de abuso de autoridad y otros de exceso de ímpetu, la pregunta es quién se llevará el Oscar a “Mejor Escena Dramática Municipal”.

Por lo pronto, los abogados ya calientan en la banca… y el Ministerio Público deberá entrarle a la función en la segunda parte.