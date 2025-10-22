En un duelo digno de película, los Charros de Jalisco se impusieron 10-7 a los Caballeros Águilas de Mexicali en el Estadio Nido de los Águila, en un partido que lo tuvo todo: volteretas, apagones, lluvia y emociones hasta el final. Los tapatíos conectaron 15 imparables y mostraron temple para salir victoriosos en un compromiso que cambió de rumbo en múltiples ocasiones.

El encuentro comenzó con intensidad. En el primer inning, Mateo Gil abrió la cuenta para Charros con un sencillo que envió al plato a Bligh Madris, pero la respuesta local fue inmediata con un jonrón de dos carreras de Yadiel Hernández, que volteó la pizarra. Los dirigidos por Benjamín Gil respondieron en la segunda alta con un rally de tres anotaciones y, más tarde, en la tercera, Julián Ornelas conectó cuadrangular solitario para poner el 5-3 momentáneo.

El abridor jalisciense Édgar Manzo solo pudo trabajar dos entradas y un tercio antes de salir por una molestia física. Desde ese momento, el relevo tapatío tuvo que emplearse a fondo con apariciones de Willy Ramírez, Jonathan López, Isaías Félix, Isaac Jiménez, Miguel Aguilar y Mario Meza. Mexicali aprovechó el desconcierto visitante y con carreras del tercer al quinto episodio le dio la vuelta al marcador 6-5, desatando la euforia en las tribunas.

Sin embargo, Charros volvió a demostrar carácter. En la séptima entrada, Edwin Díaz y Reynaldo Rodríguez produjeron con elevados de sacrificio para devolverle la ventaja a la visita 7-6. Ya en el octavo rollo, Madris impulsó a Johneshwy Fargas y nuevamente Díaz empujó a Michael Wielansky para ampliar la ventaja 9-6, justo antes de que una falla eléctrica apagara momentáneamente el estadio, retrasando la reanudación del juego.

Cuando el duelo se reanudó, una ligera lluvia acompañó la parte baja de la octava, en la que Mexicali recortó distancia 9-7. No obstante, los Charros sellaron la victoria en la novena con una carrera más anotada por Rodríguez, confirmando un 10-7 final que reflejó su capacidad para sobreponerse a la adversidad.

Con este resultado, Jalisco toma ventaja en la serie y buscará asegurarla este miércoles, cuando se midan nuevamente a las 20:30 horas (tiempo de Guadalajara), con Alemao Hernández y David Reyes anunciados como abridores.

CT