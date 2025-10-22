Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda tropical número 39 —que avanza por Guatemala y el sur de Chiapas—; canales de baja presión sobre la península de Yucatán, el oriente y sureste de México; y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, traerán intervalos de chubascos —de 5 a 25 milímetros— en la costa y el sur de Jalisco y Colima. En Puerto Vallarta se espera la caída de chubascos puntuales por la tarde.

¿A qué hora lloverá hoy, 22 de octubre, en Puerto Vallarta?

En Puerto Vallarta, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 25 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 2 mm— en el 90% de su región durante las siguientes horas:

06:00 a 07:00 PM Lluvia (60%) Acumulación de agua de 0.5 mm 08:00 a 09:00 PM Lluvia (90%) Acumulación de agua de 0.4 mm

También se reporta oleaje de 1 a 2 metros en los litorales de Jalisco.

Se espera nueva tormenta tropical para el fin de semana

Por último, la Conagua reportó, en punto de las 06:00 de la mañana, vigilancia sobre una zona de baja presión localizada a 780 km al sur de Punta San Telmo, en Michoacán; esta mantiene 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 70% en 7 días. Se espera su intensificación a tormenta tropical para el fin de semana.

ESPECIAL/IAM

Con información del SMN, Conagua, IAM, y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO