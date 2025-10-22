Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda tropical número 39 —que avanza por Guatemala y el sur de Chiapas—; canales de baja presión sobre la península de Yucatán, el oriente y sureste de México; y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, traerán intervalos de chubascos —de 5 a 25 milímetros— en la costa y el sur de Jalisco y Colima. En Puerto Vallarta se espera la caída de chubascos puntuales por la tarde. En Puerto Vallarta, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 25 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 2 mm— en el 90% de su región durante las siguientes horas:También se reporta oleaje de 1 a 2 metros en los litorales de Jalisco.Por último, la Conagua reportó, en punto de las 06:00 de la mañana, vigilancia sobre una zona de baja presión localizada a 780 km al sur de Punta San Telmo, en Michoacán; esta mantiene 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 70% en 7 días. Se espera su intensificación a tormenta tropical para el fin de semana. Con información del SMN, Conagua, IAM, y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO