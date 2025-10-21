Inician auditorías al SIAPA como parte de reingeniería

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus , informó que ya iniciaron 2 auditorías al SIAPA y que forman parte del plan de reingeniería presentado por el Gobierno del Estado. El edil estatal señaló que se espera que las auditorías estén entregadas al Congreso de Jalisco en aproximadamente 45 días.

" [Vamos] muy avanzados. Ya iniciamos las 2 auditorías que el Congreso del Estado había solicitado, no solamente una; hicimos 2 auditorías al interior del SIAPA que esperamos tener en alrededor de 45 días, mismas que se van a entregar a los diputados ".

El mandatario insistió en que se está consultando el plan de reingeniería con el SIAPA y la Junta de Gobierno, que está integrada tanto por el Ejecutivo estatal como por representantes de vecinos y los gobiernos municipales.

" Es consultar el plan de reingeniería del SIAPA con la Junta de Gobierno, que son los presidentes municipales, para después presentarlo a los coordinadores del Congreso de Jalisco ", indicó el gobernador en entrevista.

Pablo Lemus había dicho en anteriores ocasiones que la reingeniería requiere cambios en las áreas de recursos humanos, administrativa, financiera, servicios al cliente, entre otras, esto debido a escándalos y problemáticas que ha tenido el organismo en años recientes.

El SIAPA hace frente a problemas como:

Falta de pago por parte de los usuarios

Deudas con bancos

Fugas de aguas negras y agua potable

Socavones

Agua turbia

Colonias sin agua

Nómina inflada

Empleados costosos

En junio, incluso, la Comisión Tarifaria propuso incrementos a las tarifas base, que son el costo mínimo que pagan los usuarios por el consumo mensual de agua potable, las cuales iban desde el 44.3% hasta el 216%, pero fue frenada por el gobernador.

Tampoco se autorizó un incremento a la tarifa para el año 2026, por lo que se mantendrá la misma de 2025, que tuvo un aumento del 9.65%.

