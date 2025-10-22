Comienzan trabajos en Juan Gil Preciado; habrá cierre parcial y contraflujo

Este miércoles 22 de octubre comienzan los trabajos de pavimentación sobre avenida Juan Gil Preciado por lo que se realizará un cierre parcial de los carriles centrales, los cuales serán intervenidos en esta etapa inicial. No habrá cierre total, por lo que es posible seguir circulando por la vía con algunas condiciones que debes tomar en cuenta.

El proyecto busca renovar con concreto hidráulico la avenida Juan Gil Preciado desde el nodo Colotlán rumbo a Zapopan Centro. El objetivo de la obra es mejorar los seis carriles del camino, tres por sentido, con la intención de solucionar la presencia de baches y mejorar la infraestructura vial, de manera que la avenida asegure traslados más seguros y eficientes.

Los trabajos comienzan este día con 500 metros iniciales sobre avenida Juan Gil Preciado a la altura del cruce con avenida de las Calandrias.

Para evitar el cierre total a la circulación vehicular en la vialidad se trabajara por fases, comenzando por el tramo mencionado. Además de ello, se habilitará un carril de contraflujo y permanecerán abiertos los dos carriles laterales.

De igual forma, personal operativo de Policía Vial Jalisco permanecerá en el sito para realizar labores de apoyo a la movilidad. Se pide a la población atender las indicaciones de los uniformados, así como considerar el tiempo de traslado en caso de requerir circular por la zona.

