Reconocen trayectoria de Carlos Álvarez Bermejillo

El Gobierno del Estado entregó esta tarde el premio a la trayectoria empresarial en Jalisco "René Justin Rivial León" al empresario tapatío Carlos Álvarez Bermejillo, presidente ejecutivo de Grupo Pisa.

El reconocimiento se otorgó por trayectoria empresarial, ejemplo de inspiración, honestidad, respeto, excelencia ética, liderazgo, aportación al desarrollo económico del estado y contribución social.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó la trayectoria del empresario nacido en Guadalajara.

"Este es un momento muy especial para todas y todos, habló como gobernador de Jalisco, habló como miembro de la comunidad empresarial, habló como una persona que ha admirado desde muy joven al ingeniero Carlos Álvarez Bermejillo", comentó.

Recordó que el premio "René Justin Rivial León" se constituyó hace cuatro años para distinguir el trabajo y legado de personas que no solamente a través de su contribución empresarial sino también a través de su contribución social dejaron un gran legado en el Estado de Jalisco.

"Cuando empezamos a hacer el diagnóstico de quienes pudieran recibir esta presea inmediatamente vino a nuestra memoria Don Carlos Álvarez Bermejillo no solamente por esta gran empresa Pisa que tiene 30 mil colaboradores y es una de las empresas farmacéutica más importante del país y más importante de Latinoamérica, además de esto era fundamental recordar el legado que ha dejado Don Carlos como una persona completamente responsable con su estado y con su país", añadió.

Carlos Álvarez Bermejillo agradeció por el inmerecido reconocimiento otorgado por el Gobierno del Estado y el gobernador Pablo Lemus Navarro.

Durante su discurso compartió que buscar el equilibrio en el trabajo, en la familia y en la empresa ha sido fundamental para lograr sus metas.

Asimismo habló sobre la importancia de compartir la riqueza, mantener una cercanía con los colaboradores y realizar obras en beneficio de la sociedad.

A la entrega del reconocimiento realizada en Palacio de Gobierno asistieron familiares y amigos del homenajeado, empresarios, dirigentes empresariales y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.

