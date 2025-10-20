Elementos de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara atendieron dos incidentes en la colonia Jardines del Bosque del municipio mencionado.

Oficiales de la Base Central atendieron un reporte vía 911 de un accidente vial con lesionados reportados.

De inmediato, oficiales de la dependencia se presentaron en el cruce de Mariano Otero y Paseo de la Arboleda. En el lugar una camioneta se volcó tras colisionar con un un vehículo compacto. Transeúntes y testigos ayudaron a reacomodar la acmioneta.

Mientras tanto, los sujetos involucrados fueron revisados por personal de Cruz Verde.

Poco después, los uniformados fueron alertados de un incendio a media cuadra de la ubicación en la que se encontraban. Al desplazarse al bien inmueble, notaron que salía humo aparentemente de fuego. La finca es utilizada como oficina en la zona.

Al corroborar el suceso, los uniformados solicitaron el apoyo de una motobomba e ingresaron a la fuerza para controlar el fuego. El incidente fue resuelto con el uso de un extintor. El domicilio es utilizado como oficina por lo que se encontraba vacío, sin embargo, las autoridades esperaron a la llegada de los dueños.

OB