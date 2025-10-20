El día de ayer, elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan atendieron un ataque de abejas por la presencia de un enjambre en las inmediaciones de la estación Mercado del Mar de la Línea 3 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

Los hechos se reportaron el día de ayer por la tarde en la estación del Tren Ligero ubicada en la colonia Pino Suárez de Zapopan. En el sitio, Bomberos de Zapopan aseguraron el área mediante un acordonamiento para evitar más lesiones y atender a las personas lesionadas.

El saldo informado por Protección Civil y Bomberos de Zapopan es de seis personas lesionadas; tres personas adultas y tres menores de edad. Las seis personas fueron evaluadas por personal de Salud Zapopan. No obstante, sujetos señalan que los lesionados pudieron ser cerca de veinte, solo que estos habrían decidido retirarse del lugar y no tomar las atenciones de la organización gubernamental.

El enjambre de abejas no se ubicó dentro de la estación del Mercado del Mar, sino en un obelisco ce entre 10 y 12 metros de altura a un costado de la edificación.

Los oficiales uniformados acordonaron el lugar y resolvieron la situación. Ayer mismo, la zona quedó reabierta y se puede circular de manera normal. De igual forma, se pide a la población seguir las indicaciones del personal de emergencia ante cualquier suceso.

