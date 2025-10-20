Expo Ganadera: Renueva tu licencia de conducir aquí; estos son los detalles

Si tienes planeado asistir a la Expo Ganadera 2025 en Tlaquepaque, Jalisco, y aún no tramitas la renovación de tu licencia, puedes aprovechar y hacerlo aquí mismo.

La Secretaría de Transporte Jalisco dio a conocer en su cuenta oficial de X que, del 8 de octubre al 2 de noviembre, habrá un módulo para realizar este trámite en la Expo Ganadera.

Los horarios son de miércoles a domingo, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Asimismo, la cuenta oficial resaltó que se pueden consultar los requisitos y costos del refrendo en: gobjal.mx/Licencias2025

¿Cuáles son los requisitos para renovar mi licencia de conducir?

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio no mayor a 90 días (CFE, SIAPA, Telmex, predial o estado de cuenta).

CURP impreso o acta de nacimiento.

Proporcionar tipo de sangre.

Todos los documentos en original y copia.

Aprobar los exámenes de conocimientos viales y práctico de manejo.

Presentar la constancia del curso vial (solo aplica para motociclistas, permiso de menor de edad, transporte público, taxis y vehículos de plataformas en todas sus categorías).

Si tienes 75 años o más, además de los requisitos anteriores, deberás presentar un certificado de salud que indique que cuentas con aptitud física y mental para conducir un vehículo automotor, expedido por alguna dependencia de salud oficial.

¿Cuáles son los costos de renovación de licencia?

Automovilista: 740 pesos.

Chofer: 882 pesos.

Motociclista: 479 pesos.

Para mayor información o dudas, puedes comunicarte al teléfono 33 3819 2400, extensiones 12419, 12425 y 12426, o a través de las redes oficiales de la Secretaría de Transporte (Setran):

Facebook: Secretaría de Transporte Jalisco

X: @TransporteJal

