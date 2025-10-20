Expo Ganadera: Renueva tu licencia de conducir aquí; estos son los detalles

Si tienes planeado asistir a la Expo Ganadera 2025 en Tlaquepaque, Jalisco, y aún no tramitas la renovación de tu licencia, puedes aprovechar y hacerlo aquí mismo.La Secretaría de Transporte Jalisco dio a conocer en su cuenta oficial de X que, del 8 de octubre al 2 de noviembre, habrá un módulo para realizar este trámite en la Expo Ganadera.Los horarios son de miércoles a domingo, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.Asimismo, la cuenta oficial resaltó que se pueden consultar los requisitos y costos del refrendo en: gobjal.mx/Licencias2025Para mayor información o dudas, puedes comunicarte al teléfono 33 3819 2400, extensiones 12419, 12425 y 12426, o a través de las redes oficiales de la Secretaría de Transporte (Setran):* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS