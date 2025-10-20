En Jalisco, las personas mayores de 60 años pueden tramitar la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) en cualquier módulo de afiliación para comenzar a disfrutar de sus beneficios.

Esta credencial, expedida por el organismo público dedicado a proteger y respaldar a los adultos mayores, permite acceder a descuentos, programas sociales y otras ventajas que mejoran la calidad de vida.

Tramitar la tarjeta Inapam es muy fácil y totalmente gratuito. A continuación, te compartimos todos los detalles que debes conocer.

Lo primero a destacar es que el trámite es totalmente presencial, por lo que es importante ubicar el módulo de registro más cercano a tu domicilio. Para ello, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio web oficial de Inapam: https://www.gob.mx/inapam. Localiza la herramienta de búsqueda de módulos en la página principal y proporciona tu código postal o localidad. Consulta la lista de módulos disponibles cercanos y acude a solicitar tu tarjeta.

El horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas. Generalmente no se requiere cita previa, pero en algunos módulos, dependiendo de la demanda, las autoridades correspondientes podrían dar otras indicaciones.

Para iniciar el trámite, deberás presentar los siguientes documentos originales y copias:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte o cartilla del servicio militar.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 o 6 meses, según el estado).

Fotografía tamaño infantil: una o dos, recientes, en blanco y negro o a color, con fondo blanco y sin lentes.

Teléfono de contacto de emergencia de un familiar o amigo cercano.

Una vez que acudas a solicitar tu credencial, el personal te guiará en todo el proceso y te informará cuándo podrás recogerla para comenzar a usarla en los múltiples negocios, tiendas y servicios afiliados.

Recuerda que con la tarjeta Inapam puedes acceder a increíbles descuentos en diversos ámbitos, como alimentación, asesoría y servicios legales, educación, recreación y cultura, pago de predial y agua, servicios de salud y transporte público.

