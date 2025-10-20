En Jalisco, las personas mayores de 60 años pueden tramitar la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) en cualquier módulo de afiliación para comenzar a disfrutar de sus beneficios.Esta credencial, expedida por el organismo público dedicado a proteger y respaldar a los adultos mayores, permite acceder a descuentos, programas sociales y otras ventajas que mejoran la calidad de vida.Tramitar la tarjeta Inapam es muy fácil y totalmente gratuito. A continuación, te compartimos todos los detalles que debes conocer.Lo primero a destacar es que el trámite es totalmente presencial, por lo que es importante ubicar el módulo de registro más cercano a tu domicilio. Para ello, sigue estos pasos:El horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.Generalmente no se requiere cita previa, pero en algunos módulos, dependiendo de la demanda, las autoridades correspondientes podrían dar otras indicaciones.Para iniciar el trámite, deberás presentar los siguientes documentos originales y copias:Una vez que acudas a solicitar tu credencial, el personal te guiará en todo el proceso y te informará cuándo podrás recogerla para comenzar a usarla en los múltiples negocios, tiendas y servicios afiliados.Recuerda que con la tarjeta Inapam puedes acceder a increíbles descuentos en diversos ámbitos, como alimentación, asesoría y servicios legales, educación, recreación y cultura, pago de predial y agua, servicios de salud y transporte público.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP