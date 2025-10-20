En Guadalajara, el aburrimiento es un término que simplemente no existe, pues la Perla Tapatía ofrece todos los días cientos de actividades y espacios increíbles diseñados para todo tipo de gustos y estilos.La música, el ritmo, el talento y, sobre todo, la diversión son aspectos clave que se incluyen en cada uno de los planes que puedes realizar en la ciudad, así que si hasta ahora no tienes nada agendado para hacer esta semana, a continuación te presentamos algunas alternativas que seguramente te encantarán.La capital jalisciense se ha consolidado como una de las ciudades en México con mayor afluencia musical, ya que artistas de todo el mundo escogen los escenarios tapatíos para interpretar sus más grandes éxitos, y este mes no es la excepción.Desde su comienzo, octubre llegó con espectáculos inigualables y la apertura de uno de los recintos más modernos de la ciudad, pero eso no es todo, ya que aunque falta poco para que termine, este mes aún tiene mucho material para sorprenderte.Mentiras, el musical en vivoLas Voces del Amor con Los Terrícolas de Néstor Daniel, Grupo Yndio y Los Freddy’s de Arturo CisnerosChayanneFEY: Hits Tour 2025This is Michael: ConciertoMolotovPesadoMoratPiso 21Joaquín Medina, Los Esquivel y Yng LvcasGrupo Frontera* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP