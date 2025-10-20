En Guadalajara, el aburrimiento es un término que simplemente no existe, pues la Perla Tapatía ofrece todos los días cientos de actividades y espacios increíbles diseñados para todo tipo de gustos y estilos.

La música, el ritmo, el talento y, sobre todo, la diversión son aspectos clave que se incluyen en cada uno de los planes que puedes realizar en la ciudad, así que si hasta ahora no tienes nada agendado para hacer esta semana, a continuación te presentamos algunas alternativas que seguramente te encantarán.

La capital jalisciense se ha consolidado como una de las ciudades en México con mayor afluencia musical, ya que artistas de todo el mundo escogen los escenarios tapatíos para interpretar sus más grandes éxitos , y este mes no es la excepción.

Desde su comienzo, octubre llegó con espectáculos inigualables y la apertura de uno de los recintos más modernos de la ciudad, pero eso no es todo, ya que aunque falta poco para que termine, e ste mes aún tiene mucho material para sorprenderte.

Conciertos en Guadalajara del 20 al 26 de octubre

Mentiras, el musical en vivo

Fecha: 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2025

Horario: Varios horarios

Lugar: Teatro Galerías

Precio: $1,440 - $3,050

Las Voces del Amor con Los Terrícolas de Néstor Daniel, Grupo Yndio y Los Freddy’s de Arturo Cisneros

Fecha: Viernes 24 de octubre

Horario: 20:00 horas

Lugar: Teatro Diana

Precios: $300 - $1,500

Chayanne

Fecha: Sábado 25 de octubre

Horario: 21:00 horas

Lugar: Estadio 3 de Marzo

Precios: $2,196 - $8,314

FEY: Hits Tour 2025

Fecha: Sábado 25 de octubre

Horario: 21:00 horas

Lugar: Arena Guadalajara

Precios: $628 - $4,380

This is Michael: Concierto

Fecha: Sábado 25 de octubre

Horario: 21:00 horas

Lugar: Teatro Diana

Precios: $400 - $1,500

Molotov

Fecha: Sábado 25 de octubre

Horario: 21:00 horas

Lugar: Plaza de Toros Nuevo Progreso

Precios: $460 - $1,840

Conciertos gratis en las Fiestas de Octubre

Pesado

Fecha: Martes 21 de octubre

Lugar: Auditorio Benito Juárez

Horario: 20:00 horas

Morat

Fecha: Miércoles 22 de octubre

Lugar: Auditorio Benito Juárez

Horario: 20:00 horas

Piso 21

Fecha: Jueves 23 de octubre

Lugar: Auditorio Benito Juárez

Horario: 20:00 horas

Joaquín Medina, Los Esquivel y Yng Lvcas

Fecha: Viernes 24 de octubre

Lugar: Auditorio Benito Juárez

Horario: 20:00 horas

Grupo Frontera

Fecha: Sábado 25 de octubre

Lugar: Auditorio Benito Juárez

Horario: 20:00 horas

