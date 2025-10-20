Lunes, 20 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Cartelera completa de conciertos en Guadalajara del 20 al 26 de octubre

Desde el rock y el pop hasta las baladas y los musicales, esta semana la Perla Tapatía se prepara para recibir a los mejores artistas y espectáculos

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

¡Guadalajara se llena de ritmo! Descubre los conciertos imperdibles del 20 al 26 de octubre. SUN/ARCHIVO

¡Guadalajara se llena de ritmo! Descubre los conciertos imperdibles del 20 al 26 de octubre. SUN/ARCHIVO

En Guadalajara, el aburrimiento es un término que simplemente no existe, pues la Perla Tapatía ofrece todos los días cientos de actividades y espacios increíbles diseñados para todo tipo de gustos y estilos.

Te puede interesar: Kali Uchis anuncia concierto en Guadalajara; conoce fecha, preventa y todos los detalles

La música, el ritmo, el talento y, sobre todo, la diversión son aspectos clave que se incluyen en cada uno de los planes que puedes realizar en la ciudad, así que si hasta ahora no tienes nada agendado para hacer esta semana, a continuación te presentamos algunas alternativas que seguramente te encantarán.

La capital jalisciense se ha consolidado como una de las ciudades en México con mayor afluencia musical, ya que artistas de todo el mundo escogen los escenarios tapatíos para interpretar sus más grandes éxitos, y este mes no es la excepción.

Desde su comienzo, octubre llegó con espectáculos inigualables y la apertura de uno de los recintos más modernos de la ciudad, pero eso no es todo, ya que aunque falta poco para que termine, este mes aún tiene mucho material para sorprenderte.

Conciertos en Guadalajara del 20 al 26 de octubre

Mentiras, el musical en vivo

  • Fecha: 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2025
  • Horario: Varios horarios
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Precio: $1,440 - $3,050

Las Voces del Amor con Los Terrícolas de Néstor Daniel, Grupo Yndio y Los Freddy’s de Arturo Cisneros

  • Fecha: Viernes 24 de octubre
  • Horario: 20:00 horas
  • Lugar: Teatro Diana
  • Precios: $300 - $1,500

Chayanne

  • Fecha: Sábado 25 de octubre
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Estadio 3 de Marzo
  • Precios: $2,196 - $8,314

FEY: Hits Tour 2025

  • Fecha: Sábado 25 de octubre
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Precios: $628 - $4,380

This is Michael: Concierto

  • Fecha: Sábado 25 de octubre
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Teatro Diana
  • Precios: $400 - $1,500

Molotov

  • Fecha: Sábado 25 de octubre
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Plaza de Toros Nuevo Progreso
  • Precios: $460 - $1,840

Conciertos gratis en las Fiestas de Octubre

Pesado

  • Fecha: Martes 21 de octubre
  • Lugar: Auditorio Benito Juárez
  • Horario: 20:00 horas

Morat

  • Fecha: Miércoles 22 de octubre
  • Lugar: Auditorio Benito Juárez
  • Horario: 20:00 horas

Piso 21

  • Fecha: Jueves 23 de octubre
  • Lugar: Auditorio Benito Juárez
  • Horario: 20:00 horas

También puedes leer: Axl Rose pierde el control y lanza micrófono al baterista durante concierto en Buenos Aires

Joaquín Medina, Los Esquivel y Yng Lvcas

  • Fecha: Viernes 24 de octubre
  • Lugar: Auditorio Benito Juárez
  • Horario: 20:00 horas

Grupo Frontera

  • Fecha: Sábado 25 de octubre
  • Lugar: Auditorio Benito Juárez
  • Horario: 20:00 horas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones