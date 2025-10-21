Cada vez más hogares y negocios en Jalisco optan por los paneles solares como una alternativa eficiente para reducir los costos de electricidad. El ahorro puede llegar al 50% o más, según testimonios de usuarios y datos del Gobierno estatal.

En Zapopan, Gustavo Ruvalcaba, responsable de una carnicería, compartió que tras instalar paneles hace dos años, su consumo mensual bajó la mitad: de 15 mil pesos, a siete mil u ocho mil. “Nos ahorramos en promedio el 50%. La inversión de 300 mil pesos la recuperaremos en unos tres o cuatro años”. Recomienda, sin embargo, verificar la reputación de las empresas instaladoras de los equipos para evitar fraudes o fallas técnicas.

Los costos de instalación en el mercado local oscilan entre los 10 mil y 33 mil pesos, dependiendo del tamaño del sistema, los equipos y las necesidades de cada usuario.

Un comerciante consultado precisó que es fundamental realizar un estudio previo de consumo antes de cotizar, pues influyen factores como la estructura, el espacio y los accesorios requeridos. Teresa de Jesús, propietaria de una tienda de abarrotes, también apostó por la energía solar. “Antes pagaba cinco mil pesos de luz y ahora sólo dos mil 500. Y en un año pagaré mis paneles”.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, la Entidad cuenta con una radiación solar de las más altas del mundo. Gracias a ello, lidera en el país con más de 90 mil contratos de interconexión registrados ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El secretario de Desarrollo Energético Sustentable, Manuel Herrera Vega, destacó que este crecimiento fortalece la autosuficiencia energética y reduce la posibilidad de apagones en temporadas de alta demanda.

La Agencia Estatal de Energía ofrece asesoría gratuita y vincula a los interesados con empresas certificadas. Para mayor información, debe acudir a la Agencia Estatal de Energía, en el teléfono 33-3030-2000, extensión 52070.

CT