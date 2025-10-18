Festival del Día de Muertos en Guadalajara, lo que debes saber del evento

Del 24 de octubre al 2 de noviembre, Guadalajara celebrará a sus fieles difuntos a través del Festival del Día de Muertos 2025. Este año el evento cumple 19 años de realización de forma ininterrumpida.Organizado por Lazos Entre el Arte A.C. el Festival del Día de Muertos ofrecerá un programa con pasarelas, talleres, presentaciones artísticas y el distintivo magno desfile agendado para el 1 de noviembre en el Centro Histórico de Guadalajara. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB