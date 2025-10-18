Sábado, 18 de Octubre 2025

Festival del Día de Muertos en Guadalajara, lo que debes saber del evento

Este es el programa completo para el Día de Muertos 2025 en Guadalajara

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Este es el programa para la edición 2025 del Festival de Día de Muertos en Guadalajara. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Del 24 de octubre al 2 de noviembre, Guadalajara celebrará a sus fieles difuntos a través del Festival del Día de Muertos 2025. Este año el evento cumple 19 años de realización de forma ininterrumpida.

Organizado por Lazos Entre el Arte A.C. el Festival del Día de Muertos ofrecerá un programa con pasarelas, talleres, presentaciones artísticas y el distintivo magno desfile agendado para el 1 de noviembre en el Centro Histórico de Guadalajara.

Este es el programa completo del Festival Día de Muertos Guadalajara 2025

Viernes 24 de octubre

  • 12:00 Rueda de prensa Edificio Arróniz
  • 19:00 Pasarela de Moda "Más + Hayá del Diseño"

Del viernes 24 de octubre al lunes 3 de noviembre

  • Exposición multidisciplinaria "Representaciones de La Muerte en El Arte"
  • Inauguración a las 12:40 horas galería de Secretaría de cultura del Estado de Jalisco

Del sábado 25 de octubre al domingo 2 de noviembre

  • Exposición de un Altar de Muertos en GRAN FORMATO

Sábado 1 de noviembre

  • Escenario Principal frente a Liverpool Centro sobre Paseo Fray Antonio Alcalde: música, danza y presentaciones de 11:00 a 22:00 horas
  • Activación de tres talleres de 12:00 a 17:00 horas. Graba tu calavera. Semillas de Vida. y Dando Color a la Muerte.
  • Desfile día de Muertos en el Parque de la Penal hacia Javier Mina, Avenida Juárez para terminar en Avenida Federalismo. Inicia a las 16:00 horas.
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Desfile Día De Muertos Guadalajara (@desfilediademuertos.gdl)

Domingo 2 de noviembre

  • Escenario Principal frente a Liverpool Centro sobre Paseo Fray Antonio Alcalde: música, danza y presentaciones de 11:00 a 21:00 horas
  • Activación del taller Cocina Tradicional así como venta de comida a precios populares de 12:00 a 19:00 horas.
  • Ubicación de los eventos en el Centro Histórico de Guadalajara.

