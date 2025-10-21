Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 21 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este martes 21 de octubre determina que estará con nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 39%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Miércoles 22 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Zapopan