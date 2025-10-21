Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 21 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este martes 21 de octubre determina que estará con nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 22 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

