El conflicto maicero

Las negociaciones entre los maiceros y el Gobierno federal están más enredadas que una mazorca sin desgranar.

Después de la reunión del pasado viernes -donde participaron productores de Jalisco, Michoacán y Guanajuato-, el avance fue… darse 10 días más para seguir negociando.

Por ahora, las tres propuestas sobre la mesa son claras: subir el precio del maíz, reforzar los apoyos estatales o mantener todo igual. Y esperar milagros del mercado internacional.

El problema es que aumentar el precio podría disparar la inflación, y eso nos dejaría con tortillas más caras y botanas de lujo.

Mientras tanto, el gobernador Pablo Lemus y Salvador Zamora ya se apuntaron con más recursos para el fideicomiso del maíz para calmar las aguas. La duda es si alcanzará el presupuesto estatal… o si volveremos a estrenar bloqueos carreteros.

***

Parece que los tapatíos ya encontraron la cura para todos los males de López Mateos… sólo falta ponerse de acuerdo.

Resulta que hay más de cuatro mil propuestas ciudadanas para resolver el eterno embotellamiento del corredor. Y aunque abundan las ocurrencias (como teleféricos, túneles infinitos y hasta drones de pasajeros), tres ideas van a la delantera: construir un Tren Ligero, un Macrobús o levantar un segundo piso.

Mientras tanto, la vialidad sigue igual: colapsada cada mañana y convertida en estacionamiento en horas pico.

Ojalá que de las miles de ideas, al menos una funcione… antes de que el tráfico cumpla mayoría de edad.

***

Nos dicen que el Gobierno de Jalisco decidió ponerse generoso y regalar tres terrenos al Infonavit y al Instituto Nacional del Suelo Sustentable. No es broma: tres predios del patrimonio estatal -en El Salto, Autlán y Tepatitlán- pasarán al Programa de Vivienda para el Bienestar.

Cuentan que es para atender la “demanda de vivienda digna”… aunque los más suspicaces piensan que también ayuda a limpiar el inventario de predios olvidados.

El decreto permite desincorporar los terrenos “para uso exclusivo de vivienda social”, pero ya sabemos cómo acaba esa historia: entre planos, discursos y promesas de entrega “muy pronto”.

¡Ya veremos!