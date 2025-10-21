Esta mañana de 21 de octubre, la caída de un árbol provocó el cierre a la circulación vehicular de ambos carriles de avenida Maestros en sus cruces con Frías y Gregorio Dávila en la colonia Mezquitán Country. El cierre parcial es en una de las calles que circundan la segunda sección del Panteón de Mezquitán.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara en coordinación con oficiales de la Policía Vial Jalisco se desplazaron a la ubicación tras un reporte ciudadano. Ambas dependencias realizaron trabajos coordinados para retirar los troncos más grandes sobre la vialidad, para cambiar del cierre total al cierre parcial y permitir algo del flujo vehicular.

Debido al incidente no se reportaron personas lesionadas ni hubo daños a propiedad privada.

Los cierres vehiculares son los siguientes:

Avenida Maestros y Frías

Avenida Maestros y Gregorio Dávila

Al momento, se espera la llegada de personal de Parques y Jardines para el retiro total del árbol. En este momento dicho elemento provoca un cierre parcial de un carril sobre avenida Maestros.

Por ello, al ser una vialidad relativamente concurrida, la Policía Vial del estado pide tomar rutas alternas en caso de desplazarse por estas dos vías. Así mismo, se pide atender las indicaciones de los oficiales en sito tal como considerar tiempo suficiente en tus recorridos si es que esa zona es una de las caminadas.

